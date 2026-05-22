Le cri du cœur de la mère de Matthew Perry : accusations et douleur après le décès de l'acteur

Suzanne Morrison, la mère de Matthew Perry, s'exprime sur la disparition tragique de son fils et pointe du doigt la responsabilité de son ancien assistant personnel.

Suzanne Morrison , la mère de l'emblématique acteur Matthew Perry , connu mondialement pour son rôle dans la série Friends, a récemment brisé le silence pour exprimer sa douleur indicible et sa colère.

Dans une lettre poignante adressée au tribunal, elle revient sur les circonstances atroces de la disparition de son fils, survenue le 28 octobre 2023. Elle décrit avec une précision déchirante l'image d'un corps étendu sur l'herbe froide et humide d'un jardin, entouré par le bruit assourdissant des hélicoptères qui survolaient la scène, avides de capturer des images de l'acteur pour les diffuser au monde entier.

Pour cette mère, Matthew n'était pas seulement une star internationale, il était son cœur et son âme, un petit garçon dont la perte laisse un vide impossible à combler. Cette scène traumatisante, où elle se tenait transie de froid dans la rue, marque le début d'un long processus de deuil mêlé à une quête de vérité et de justice. Au centre de sa douleur se trouve une accusation grave visant Kenneth Iwamasa, l'ancien assistant personnel de Matthew Perry.

Suzanne Morrison ne cache pas son ressentiment envers cet homme qui faisait partie de leur cercle intime depuis plus de vingt-cinq ans. Elle dénonce avec vigueur le fait que cet assistant ait administré des injections de kétamine à l'acteur, alors qu'il ne possédait absolument aucune compétence médicale pour le faire. Selon elle, le danger était manifeste et visible pour quiconque observait la situation, pourtant Iwamasa a continué.

La mère de l'acteur souligne la trahison profonde qu'elle ressent, car l'assistant était censé protéger Matthew et l'aider dans son combat contre les addictions, et non l'enfoncer davantage dans un engrenage mortel. L'enquête criminelle a d'ailleurs confirmé que plusieurs doses de kétamine avaient contribué au décès du comédien, transformant un entourage supposé bienveillant en un facteur de risque fatal. L'indignation de Suzanne Morrison ne s'arrête pas aux faits médicaux.

Elle fustige également le comportement de Kenneth Iwamasa après le décès de son fils. Elle affirme que l'assistant a tenté de maintenir un lien avec la famille, envoyant des chansons et même dessinant un plan pour l'aider à se repérer dans le cimetière lors des obsèques. Pour elle, ces gestes ne sont pas des preuves d'affection, mais des tentatives maladroites ou manipulatrices de s'accrocher à une famille dont il a, selon elle, trahi la confiance.

Parallèlement, le monde entier a partagé cette peine, à l'image de Jennifer Aniston qui a exprimé son soulagement de savoir que Matthew ne souffre plus, tout en reconnaissant la dureté de son combat contre l'alcool et les antidouleurs depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, la mémoire de Matthew Perry continue de vivre à travers des initiatives visant à transformer ce drame en espoir.

Des objets personnels, incluant des scripts et des accessoires de la série Friends, ainsi que des œuvres de Banksy et divers trophées, seront mis aux enchères à Dallas. Le but de cet événement est de récolter des fonds pour lutter contre les addictions, faisant ainsi écho aux souffrances que l'acteur a endurées tout au long de sa vie. En transformant son héritage matériel en un outil de prévention, ses proches espèrent que d'autres ne subiront pas le même sort tragique.

La lettre de Suzanne Morrison reste un témoignage poignant sur l'amour maternel et la lutte contre l'impunité, rappelant que derrière la célébrité se cachent des êtres humains vulnérables et des familles brisées





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