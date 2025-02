Le couple présidentiel envisage de vendre sa villa au Touquet

Selon Le Figaro, Brigitte et Emmanuel Macron envisageraient de se séparer de leur villa au Touquet, devenue trop populaire et intrusive. Si la vente n'est pas encore confirmée officiellement, une rumeur persiste et affirme que la maison est déjà vendue à des proches du couple. Le prix envisagé se situerait entre 2,5 et 4 millions d'euros.

Une petite annonce, qui ne se retrouvera ni dans les journaux ni dans les vitrines des agences immobilières, révèle l'intention du couple présidentiel de vendre sa célèbre villa au Touquet . Selon Le Figaro, Brigitte et Emmanuel Macron cherchent à se séparer de leur maison. Si la station balnéaire du Touquet était déjà prisée avant 2017, elle a gagné une nouvelle attraction après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence.

La maison familiale dont a hérité Brigitte Macron et dans laquelle le chef de l'Etat a investi 350 000 euros de rénovation est devenue un aimant à curieux, surtout lorsqu'elle est occupée, nécessitant la présence de barrières et de policiers pour contenir les badauds. La bâtisse située rue Saint-Jean, l'artère la plus fréquentée de la ville, est un argument de vente, mais pas forcément idéale pour un président de la République cherchant un peu de calme. Selon nos confrères, c'est la raison qui a poussé le couple à mettre en vente son bien, même si ni les agences immobilières locales, ni l'Elysée n'ont confirmé officiellement cette information. Cependant, une autre professionnelle du secteur affirme que « tout le monde le sait au Touquet ». Cette même professionnelle évoque le vis-à-vis omniprésent, côté rue ou côté jardin, alors que les Macron n'aspirent qu'à la discrétion pour mener leur « vie très simple au Touquet ». Une autre rumeur circule au Touquet : « J'ai entendu des bruits de couloir que la maison est déjà vendue, par des relations de M. et Mme Macron », affirme à 20 Minutes Virginie Mulle, de l'agence Villa le Touquet. Pour cette dernière, le prix devait être compris entre 2,5 et plus de 4 millions d'euros : « Dans ce secteur, le prix du m2 peut aller de 10 000 à 17 000 euros, voire 24 000 euros en front de mer », assure la professionnelle. Les Macron abandonneront-ils pour autant la plus célèbre station balnéaire du Pas-de-Calais ? Pas du tout. Au contraire, selon Marianne, Brigitte et Emmanuel souhaitent acheter une autre maison, dans le même quartier mais plus isolée et plus grande. Nos confrères affirment même que la première dame a flashé sur deux biens qui pourraient coller aux attentes du couple. Sauf que rien n’est encore fait. Alors si vous avez quelque chose à vendre dans le coin ou que vous recherchez une belle villa au Touquet, il y a sans doute un coup à faire





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Macron Brigitte Macron Emmanuel Macron Villa Touquet Vente Rumeur Discrétion

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Brigitte et Emmanuel Macron : à quoi ressemble leur maison au Touquet ?Depuis le début de leur histoire d'amour, Brigitte et Emmanuel Macron se réfugient au Touquet. Là, ils possèdent une maison de famille en pleine ville. Une demeure de charme qu'ils chercheraient à vendre.

Lire la suite »

Brigitte et Emmanuel Macron : à quoi ressemble leur maison au Touquet, qui pourrait être vendue ?PHOTO - D’après les informations du magazine Marianne, Emmanuel et Brigitte Macron pourraient quitter la villa Monéjan, leur maison du Touquet. Découvrez à quoi ressemble cette propriété mythique de quatre étages.

Lire la suite »

Emmanuel et Brigitte Macron à la recherche d'un nouveau havre de paix au Touquet ?Le magazine Marianne révèle que le couple présidentiel se prépare à la vie après 2027 et qu'ils seraient à la recherche d'une nouvelle demeure dans le «triangle d’or» du Touquet.

Lire la suite »

Allemagne: la manifestation contre l'extrême droite réunit 160.000 personnes selon la police, 250.000 selon...Des dizaines de milliers de manifestants ont appelé à résister au rapprochement amorcé entre la droite et l'extrême droite allemandes, à trois semaines d'élections législatives.

Lire la suite »

Les Macron vendent leur villa au Touquet pour fuir les curieuxLe couple présidentiel, lassé des curieux et des regards indiscrets, a décidé de vendre leur villa au Touquet. Selon des sources proches du couple, la maison, située rue Saint-Jean, est devenue trop exposée et les Macron aspirent à plus de calme et de discrétion. Le couple pourrait acheter une nouvelle maison, plus isolée et plus grande, dans le même quartier.

Lire la suite »

Des audiences « exceptionnelles » à la télévision pendant l’Enduropale du TouquetPour son 50e anniversaire, l’Enduropale du Touquet a cartonné à la télévision avec des audiences jugées « exceptionnelles » par France Télévisions.

Lire la suite »