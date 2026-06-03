Le couple de buralistes de Nîmes demande sa remise en liberté

Les gérants d'un bureau de tabac de Nîmes, incarcérés pour trafic de drogue et blanchiment, ont comparu en appel pour demander leur libération provisoire. Plus d'un million d'euros avait été découvert lors d'une perquisition.

Le couple de buralistes, gérants d'un bureau de tabac situé boulevard Victor-Hugo à Nîmes , a comparu ce mercredi matin devant la cour d'appel de la ville.

Les deux commerçants, incarcérés depuis le 21 mai dernier, ont demandé leur remise en liberté après avoir été mis en examen pour des chefs graves liés à un trafic de stupéfiants et à du blanchiment d'argent. Leur établissement, qui était une institution de vente de cigarettes, est désormais fermé depuis que les gendarmes de la compagnie de Nîmes ont mené une vaste perquisition le 18 mai.

Les enquêteurs y ont découvert plus d'un million d'euros en espèces, des pièces d'or, des bijoux et une montre Rolex, ainsi que quatre kilos d'herbe de cannabis. L'affaire, qui a défrayé la chronique locale, repose sur des soupçons de liens réguliers entre les tenanciers et des protagonistes d'un réseau de revente de drogue, lui-même piloté depuis une prison du sud de la France.

Le parquet de Nîmes avait salué l'excellence des résultats de l'enquête, et le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, avait également félicité les gendarmes pour leur travail. Lors de l'audience, le président Teissier a résumé la procédure en indiquant que la brigade de recherches de Nîmes s'était intéressée fin 2025 à un trafic de drogue. Des surveillances avaient permis de constater des passages réguliers au bureau de tabac de suspects, parfois lorsque le commerce était fermé.

Les investigations ont également mis au jour des dépôts en espèces et des coupons PCS, qui étayaient les soupçons de blanchiment. Selon l'accusation, ces dépôts donnaient lieu à une commission de 7 % prélevée par le bureau de tabac. Me Laurence Bourgeon, l'avocate du couple, a plaidé que cette pratique était parfaitement légale.

Cependant, la justice considère que ces transactions pouvaient servir à dissimuler l'origine de fonds issus du trafic de stupéfiants. Les deux volets de l'affaire, trafic de drogue et blanchiment, seraient intimement liés selon les premiers éléments, ce que la défense conteste avec véhémence. Le dossier a été émaillé par la présence de jeux de hasard et de transferts d'argent suspects, renforçant les présomptions contre les buralistes.

Les deux avocats, Mes Bourgeon et Anne Catherine Viens, ont donc interjeté appel du placement en détention provisoire de leurs clients. Ils ont souligné que les charges ne justifiaient pas une incarcération aussi longue et que leurs clients présentaient toutes les garanties de représentation. Le gérant du tabac est arrivé à l'audience encadré par des gendarmes, tandis que sa femme comparaissait également. La décision de la cour d'appel est attendue dans les prochains jours.

En attendant, le bureau de tabac reste fermé, et les services des douanes auraient récemment retiré leur agrément pour la vente de tabac. Cette affaire a provoqué une onde de choc dans la ville de Nîmes, où tout le monde en parle depuis la descente de gendarmerie. Le commerce a été frappé d'une interdiction d'exercer à double titre : une fermeture administrative de six mois et un contrôle judiciaire visant la société avec interdiction d'exercer.

L'avenir judiciaire du couple de buralistes dépendra désormais de l'issue de cet appel, qui pourrait les libérer ou les maintenir derrière les barreaux dans l'attente de leur procès





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