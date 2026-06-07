Le coup de gueule du maire du Rove contre les amalgames avec la chèvre du Rove

Le maire du Rove, Paul Sabatino, s'insurge contre la confusion entre les chèvres férales du massif de la Nerthe et la chèvre du Rove, une race patrimoniale reconnue et protégée.

Le maire du Rove, Paul Sabatino, s'insurge contre la confusion entre les chèvres férales du massif de la Nerthe et la chèvre du Rove, une race patrimoniale reconnue et protégée.

Les chèvres férales, abandonnées depuis trop longtemps, se déplacent dans plusieurs communes et entretiennent une certaine confusion parmi la population. Le maire souligne l'impact que cette confusion entretient avec la chèvre du Rove, productrice de l'AOP (Appellation d'origine protégée) sur un cahier des charges strict.

Il déplorer également la persistance de cette situation, alors même que la commune du Rove alerte depuis plusieurs années les services de l'État sur la présence de chèvres férales dans le massif et sur la nécessité de mesures de régulation adaptées. Les chèvres férales ont été abandonnées depuis près de 25 ans et ont entamé un processus de marronnage.

Le maire réaffirme son engagement total en faveur de la Chèvre du Rove, de son AOP, de ses bergers et de la défense de son patrimoine





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