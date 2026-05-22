Le coup bas de Kev Adams sur Mask Singer

Le jury de Mask Singer a été pris de court par un coup bas orchestré par Kev Adams. Le jeune humoriste a utilisé une stratégie pour devenir l'enquêteur le plus performant de la saison.

Le jury de Mask Singer a été pris de court par un coup bas orchestré par Kev Adams . Le jeune humoriste a utilisé une stratégie pour devenir l'enquêteur le plus performant de la saison.

Après avoir identifié qui était le Sanglier dans l'émission précédente, Kev a écrit un faux nom sur son carnet et l'a montré à Chantal. Cela a conduit à une erreur et Kev a été mis en difficulté. Chantal Ladesou a été éliminée de Mask Singer et a ironisé sur l'incident. La saison 6 de Mask Singer a commencé le 3 mai 2024 sur TF1 et les gagnants des précédentes saisons ont été découverts.

Laurence Boccolini a remporté la saison 1 en 2019 et Larusso a gagné la saison 2 en 2020. Les gagnants des précédentes saisons ont poursuivi leurs carrières respectives, notamment Laurence Boccolini qui a animé Le grand concours spécial 20 ans sur TF1 et Larusso qui a participé à la tournée Back to Basics. L'humoriste Kev Adams a également partagé une anecdote surprenante sur son passé amoureux lors d'un épisode de Mask Singer





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