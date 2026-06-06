Le corps de Lyhanna, 11 ans, retrouvé dans un silo agricole

La disparition de Lyhanna, 11 ans, a suscité une grande inquiétude dans la commune de Fleurance, dans le Gers. Le corps de la jeune fille a été retrouvé dans un silo agricole. Le principal suspect, Jérôme Barella, a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Le corps retrouvé dans un silo agricole près de Fleurance , dans le Gers , est bien celui de Lyhanna , 11 ans, qui avait disparu le 29 mai dernier.

La tristesse a vite laissé la place à l'indignation : le dysfonctionnement de la justice est pointé du doigt, jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Le principal suspect, Jérôme Barella, mis en examen et placé en détention provisoire, était visé par plusieurs plaintes et signalements, notamment pour des violences sexuelles sur mineurs. Le vendredi 29 mai dernier est une journée comme la petite commune gersoise de Fleurance en a connu des milliers.

Le temps est bon et la région n'échappe pas à la vague de chaleur qui touche la France. Rien ne laisse présager que, dans quelques heures, la bourgade de 6.000 habitants tomberait dans l'inquiétude la plus profonde. Sort de son collège Hubert-Reeves pour rentrer chez elle. Un trajet quotidien qu'elle connaît bien.

Avec les beaux jours, elle n'est pas la seule élève à quitter l'établissement à pied, dans une petite commune où la majorité des habitants se connaissent de vue. Les heures passent, mais la jeune fille ne donne plus de nouvelles à ses parents. L'inquiétude grandit et ronge petit à petit les proches de la collégienne. À 19 heures, les parents de Lyhanna sont inquiets et les militaires prennent très au sérieux cette disparition.

L'enquête commence et un témoignage va vite mettre les gendarmes sur une première piste solide, au grand dam des parents de la jeune fille. Alors qu'il était devant le collège au moment de la sortie des élèves vers 15 heures, un témoin indique aux gendarmes avoir vu Lyhanna dans la voiture d'un homme stationné devant l'établissement. Des dires confirmés par des images de vidéosurveillance. Pour les enquêteurs, c'est une première bascule dans cette affaire.

Une enquête du chef d'enlèvement et séquestration d'une mineure de moins de 15 ans est alors ouverte. Le mystérieux conducteur au centre des spéculations est rapidement identifié. Il s'agit de Jérôme Barella, 41 ans, père de deux enfants, dont la meilleure amie de la collégienne. Le père de famille habite dans la commune voisine de Montestruc-sur-Gers, à moins de 10 kilomètres du collège.

Après avoir fait monter Lyhanna dans son véhicule, le suspect est retourné au collège vers 17 heures pour récupérer sa fille aînée. Deux heures se sont écoulées, et le mystère plane encore sur ce qu'il s'est exactement passé pendant ce laps de temps. Plus tard, il est aperçu à la fête de l'école de son autre fille, vers 18h30. Une femme affirme qu'il a participé aux recherches dans la soirée, et qu'il a frappé à sa porte dans ce contexte.

Il sera finalement interpellé le lendemain, en fin de matinée, et placé en garde à vue. Lorsque la mère de la disparue entend le nom de Jérôme Barella, son sang se glace. Elle pense que c'est lui qui a amené Lyhanna dans sa voiture, et qu'elle serait capable de monter dans la voiture s'il lui a proposé de la ramener à la maison.

Entre les murs de sa salle de garde à vue, Jérôme Barella fait face aux questions des enquêteurs, qui savent que le temps joue contre eux. L'homme explique qu'il a bien pris la jeune fille dans sa voiture à la sortie du collège, mais assure l'avoir déposée à la piscine de la commune. Un trajet de seulement cinq minutes en voiture.

Une fois Lyhanna déposée, il aurait alors continué à vaquer à ses occupations avant de réapparaître au collège Hubert Reeves. Parallèlement aux avancées de l'enquête, la disparition de Lyhanna s'ébruite dans la commune, perdue entre les étendues de champs et de forêts. Chez les parents d'élèves, la peur règne désormais en maître. Plus personne ne rentre à pied et le personnel du collège assiste au bal de voitures des parents venant chercher leurs enfants.

'Cela fait peur, ça peut arriver à tout le monde. Moi, maintenant, j'amène et viens chercher ma fille', assure une mère d'élève.

'On est toute la maman de Lyhanna. On n'a plus confiance', abonde une autre. D'habitude si tranquille, Fleurance est en ébullition et s'organise pour retrouver la jeune fille. Dès le dimanche, une battue citoyenne de grande envergure est organisée.

Au total, 250 citoyens encadrés par la gendarmerie et 130 militaires, épaulés d'un hélicoptère et d'une brigade cynophile, parcourent les immensités boisées du département pour trouver une trace de la jeune fille.

'Si on fait tout ça, c'est pour la petite fille qui a disparu. Il faut vraiment qu'on se serre les coudes, car plus les heures passent, plus la pression émotionnelle est forte et se ressent sur le territoire', déclare au micro de BFMTV, Grégory Bobbato, le maire de Fleurance. Des recherches massives malgré l'immensité du terrain à parcourir.

'On cherche, mais ce n'est pas évident. C'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin', souffle un chasseur qui a participé à la battue citoyenne ce dimanche





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