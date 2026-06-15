Le cookie __utmb de Google Analytics : tout savoir

Le cookie __utmb est utilisé par Google Analytics pour surveiller le nombre de requêtes de serveur. Il est utilisé pour distinguer les nouvelles sessions et visites. Ce cookie est défini lorsque le GA.js est chargé et qu'il n'y a pas de cookie __utmb existant. Le cookie est mis à jour chaque fois que des données sont envoyées au serveur Google Analytics.

Le cookie __utmb est utilisé par Google Analytics pour surveiller le nombre de requêtes de serveur . Il est utilisé pour distinguer les nouvelles sessions et visites.

Ce cookie est défini lorsque le GA.js est chargé et qu'il n'y a pas de cookie __utmb existant. Le cookie est mis à jour chaque fois que des données sont envoyées au serveur Google Analytics. Il est utilisé uniquement avec les anciennes versions d'Urchin de Google Analytics et pas avec GA.js. Il est utilisé pour distinguer les nouvelles sessions et visites à la fin d'une session.

Il contient des informations relatives à la source de trafic ou à la campagne qui a dirigé l'utilisateur vers le site web. Le cookie est défini lorsque le GA.js est chargé et mis à jour lorsque des données sont envoyées au serveur Google Analytics. Il contient des informations personnalisées définies par le développeur web via la méthode _setCustomVar de Google Analytics. Ce cookie est mis à jour chaque fois que de nouvelles données sont envoyées au serveur Google Analytics.

Il est utilisé pour déterminer si un utilisateur est inclus dans un test A/B ou multivarié. Il est utilisé par Google Analytics pour déterminer lesquels des liens sur une page sont cliqués. L'ID utilisé pour identifier les utilisateurs pendant 24 heures après leur dernière activité. Il contient des informations relatives aux campagnes marketing de l'utilisateur.

Ces informations sont partagées avec Google AdWords / Google Ads lorsque les comptes Google Ads et Google Analytics sont liés





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Google Analytics Cookie __Utmb Surveillance Requêtes De Serveur

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