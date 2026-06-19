Le consulat américain de Paris est visé par une plainte pour discrimination transphobe lors de la délivrance des passeports. L'association américaines vivant en France a annoncé ce vendredi 19 juin que le consulat américain de Paris délivre des passeports avec une mention de sexe correspondant à leur genre actuel, en violation du droit français et européen.

Le consulat américain de Paris est visé par une plainte pour discrimination transphobe lors de la délivrance des passeports. L'association américaines vivant en France a annoncé ce vendredi 19 juin que le consulat américain de Paris délivre des passeports avec une mention de sexe correspondant à leur genre actuel, en violation du droit français et européen.

Le Département d'État américain ne permet plus de délivrer de passeports comportant le marqueur X et n'admet que les mentions M ou F correspondant au sexe biologique à la naissance. Cette décision est directement liée à la Cour suprême américaine majoritairement conservatrice qui a avalisé fin 2025 l'interdiction par l'administration Trump de la délivrance de passeports portant le genre.

Le président Donald Trump a signé le 20 janvier 2025 un décret selon lequel son administration ne reconnaîtrait désormais l'existence que de deux genres, masculin et féminin. Cette décision a été critiquée par l'association Stop Homophobie qui sollicite l'ouverture d'une enquête. La situation est complexe et nécessite une attention particulière. La France a des lois et des règles qui protègent les droits des personnes transgenres, et il est important que ces lois soient respectées.

Le consulat américain de Paris doit s'assurer que les passeports délivrés correspondent aux règles en vigueur en France et en Europe. C'est une question de droits de l'homme et de respect des personnes transgenres





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