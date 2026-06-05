Le Conseil régional lâche l'École du cirque de Bordeaux mais ses autres partenaires maintiennent leur soutien

Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a diminué de 25 000 euros la subvention accordée à l'École du cirque de Bordeaux pour 2026. En 2027, celle-ci s'élèvera à zéro euro. La Région justifie sa décision par la diminution de 7,5 % de l'argent accordé aux structures culturelles. L'institution présidée par le socialiste Alain Rousset invoque plusieurs raisons à cette coupe rase : l'absence de classe préparatoire dans le cursus de formation, le fait que la métropole bordelaise se trouve dans un territoire à enjeu moindre, et l'absence de l'agrément CPES.

Notre saison était déjà calée : le Conseil régional lâche l'École du cirque de Bordeaux mais ses autres partenaires, l'État et la Ville, maintiennent leur soutien.

La crise des finances publiques pèse lourdement sur ce centre de formation professionnelle, qui ne pourra plus compter sur l'aide régionale. En revanche, son partenaire stable, la Drac, lui a renouvelé son soutien. La mairie de Bordeaux vient d'en faire de même, malgré les temps de désengagement de l'État dans le soutien aux collectivités locales. L'École du cirque de Bordeaux est désormais priée de se serrer la ceinture et de réduire sa voilure.

Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine vient de diminuer, à hauteur de 25 000 euros, le renouvellement de la subvention qu'il lui accorde pour 2026. Et en 2027, celle-ci s'élèvera à zéro euro. Le soutien s'est transformé en divorce. Le budget de la culture a été impacté : la Région justifie sa décision par la diminution de 7,5 % de l'argent accordé aux structures culturelles, soit 3,5 millions d'euros en moins qu'elle impute aux baisses de dotations de l'État.

Mais pourquoi sacrifier l'aide à l'École du cirque de Bordeaux ? L'institution présidée par le socialiste Alain Rousset invoque plusieurs raisons à cette coupe rase : l'absence de classe préparatoire dans le cursus de formation, le fait que la métropole bordelaise se trouve dans un territoire à enjeu moindre, et l'absence de l'agrément CPES. Certifié Qualiopi, l'École de Bordeaux est pourtant reconnue comme organisme de formation professionnelle. Depuis 2001, elle forme ses élèves aux écoles supérieures des arts du cirque.

Pour ses responsables, c'est la douche froide : Le Conseil régional nous a appelés une semaine avant le passage en commission de l'examen de notre subvention pour nous dire qu'elle était diminuée de moitié pour 2026 et qu'elle serait supprimée en 2027, déplore la codirectrice Estelle Lecina. Le problème, c'est que nous avons déjà calé notre saison 2026-2027. Les inscriptions des élèves ont été prises, les contrats avec les institutions et intermittents ont été signés.

Nous travaillons sur une année scolaire, de septembre à juin, précise celle qui tient les comptes de l'École du cirque de Bordeaux. Estelle Lecina et Claude Saint-Dizier, qui codirigent l'École du cirque de Bordeaux, ont le moral en berne suite à la fin annoncée de l'aide du Conseil régional. Ils déplorent la réaction de la Région : il risque une mise sous tutelle, nous comprenons que sa subvention passe de 12 000 à 6 000 euros.

Mais au moins, il nous a prévenus dès l'automne 2025, et on a pu anticiper ce manque d'argent. Contrairement au Conseil régional, les autres soutiens à l'École du cirque ont renouvelé leurs subventions. La Ville de Bordeaux a maintenu sa subvention à hauteur de 50 000 euros pour 2026. Cette subvention est déjà versée, indique la mairie qui, par ailleurs, prête le terrain à côté de la Base sous-marine.

La Direction régionale de l'action culturelle (Drac), qui représente le ministère de la Culture et est placée sous l'autorité du préfet, croit en l'École du cirque. Elle a accordé une aide de 40 000 euros vouée à l'instruction de la demande d'agrément pour une classe préparatoire aux arts du cirque, projet sur lequel la Drac s'engage depuis plusieurs années.

Cette aide financière de l'État garantit le maintien d'une ambition pédagogique et professionnelle d'excellence à Bordeaux, essentielle pour l'avenir des jeunes artistes, détaille-t-elle. La Drac, qui revendique être un partenaire stable, dit rester ouverte au dialogue avec l'ensemble des acteurs pour préserver l'activité de l'école. Et la Ville de Bordeaux indique que des échanges sont en cours avec la Région. Par ricochet, suite à son retrait, devront-ils revoir leur soutien à la hausse ?

Et les objectifs de l'école, qui motivent les subventions, pourront-ils être atteints ? L'École du cirque de Bordeaux, dont le statut est associatif, a été fondée en 1981





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