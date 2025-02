Le conseil municipal de Bretteville se réunit : épicerie, plage non-fumeur et travaux en perspective

Le conseil municipal de Bretteville a discuté de plusieurs projets importants lors de sa réunion du 23 janvier 2025, notamment l'aménagement d'une épicerie et bar associatif, la création d'une plage non-fumeur et des travaux d'enrochement urgents sur le chemin du Moulin.

Le conseil municipal de Bretteville (Manche) s'est réuni le 23 janvier 2025 sous la présidence du maire Jean-Paul Maze. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette séance. Un appel d'offres a été lancé pour l'aménagement d'une épicerie et d'un bar associatif. Les lots ont été attribués à différentes entreprises, pour un montant total d'un peu plus de 230 000 euros hors taxe.

Lors de la cérémonie des vœux, Jean-Paul Maze avait évoqué ce projet en déclarant : « Le projet de rénovation de l'épicerie est sur les rails, j'attends avec impatience le début des travaux (NDLR : l'épicerie est fermée depuis 2021). L'obstacle administratif est quasiment franchi. Il a fallu respecter toutes les obligations pour monter un dossier solide et éligible aux aides financières de l'Agglo du Cotentin et du Département. L'objectif est toujours une mise à disposition des locaux en 2025. Nous aurons besoin de vous pour donner vie au bar associatif et de la raison aux producteurs locaux ». Au cours du premier semestre, une réunion publique, à l'issue des réflexions de la commission tiers lieu, vous présentera plus en détail le fonctionnement de l'épicerie bleue L'Urbanisme.Le maire a également proposé un devis pour des travaux supplémentaires sur la voirie afin de remplacer des canalisations et caniveaux cassés de la route du Fort, chemin du Moulin. Le devis de l'entreprise Philippe TP d'un montant de 5 532 € TTC a été accepté à l'unanimité. Des travaux urgents d'enrochement sont également nécessaires sur le chemin du Moulin, suite aux dégâts causés par les tempêtes. Un mur de soutènement s'est écroulé, rendant l'accès difficile. Un devis de 9 060 € TTC de l'entreprise Philippe TP a été validé à l'unanimité. Le vote du budget communal aura lieu le 3 avril 2025. Une réflexion est en cours sur la création d'une plage non-fumeur. La maison du hameau Liot, mise en vente en novembre 2023, n'a reçu aucune offre à ce jour. L'établissement La Belle Mer, quant à lui, a signé le compromis de vente du fonds de commerce le 15 janvier. Le nouvel établissement ouvrira ses portes le 1er mai 2025.





