Le Conseil départemental du Gers a annoncé l'extension de la Voie Verte de l'Armagnac de sept kilomètres vers le Lot-et-Garonne, dans le cadre de l'événement national 'Mai à Vélo'. Cette extension permettra de connecter le Gers aux grands itinéraires cyclables nationaux et européens.

Le Conseil départemental du Gers poursuit le développement de la Voie Verte de l'Armagnac. À l'occasion de 'Mai à Vélo', organisé à Condom, le Département a annoncé une extension de sept kilomètres vers le Lot-et-Garonne.

À l'occasion de l'événement national 'Mai à Vélo', organisé mercredi 20 mai à Condom, le Conseil départemental du Gers a tenu à réaffirmer son engagement en faveur des mobilités douces. Une centaine de participants, parmi lesquels des familles, des associations, des scolaires et des clubs cyclistes, ont pris part aux animations et à une balade sur les dix kilomètres sécurisés de la Voie Verte de l'Armagnac.

Le Département a rappelé les investissements engagés depuis plusieurs années pour développer les infrastructures cyclables et encourager les déplacements durables. En 2026, une enveloppe de 1,6 million d'euros est consacrée à cette politique publique : 'Cette stratégie vise à développer la pratique du vélo, sécuriser les déplacements, encourager les usages partagés et accompagner l'essor du cyclotourisme dans le Gers.

' La Voie Verte de l'Armagnac constitue aujourd'hui un équipement structurant pour le territoire. Plusieurs sections sont déjà accessibles au public et les travaux se poursuivent afin d'assurer, d'ici la fin de l'année 2026, une continuité complète entre Condom et Eauze. Le chantier du contournement du tunnel de Pomiro, mené dans le respect de l'environnement et des espaces naturels sensibles, fait notamment partie des opérations en cours.

Le président du Conseil départemental du Gers, Philippe Dupouy, a également annoncé le prolongement de la Voie Verte vers le Lot-et-Garonne. Cette extension de sept kilomètres permettra à terme de connecter le Gers aux grands itinéraires cyclables nationaux et européens, notamment au Canal des Deux Mers à vélo.

'À travers la Voie Verte de l'Armagnac, nous développons bien plus qu'un itinéraire cyclable : nous construisons un véritable projet de territoire au service du cadre de vie, du tourisme durable et des mobilités du quotidien, estime Philippe Dupouy. Le prolongement vers le Lot-et-Garonne viendra renforcer cette dynamique et ouvrir de nouvelles perspectives pour le Gers.

' Pour accéder de nouveau à cet article Voie verte de l'Armagnac : les travaux démarrent à Montréal-du-Gers pour combler les trois kilomètres manquants entre les deux tronçons existants





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