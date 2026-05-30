Le Conseil de la Paix de Trump face aux doutes et aux critiques

Quatre mois après sa création, le Conseil de la Paix fondé par Donald Trump et ses alliés fait face à de nombreuses critiques et doutes quant à son efficacité et sa légitimité. Initialement créé pour reconstruire Gaza et appliquer le plan de paix entre Israël et le Hamas, l'entité présidée à vie par Donald Trump a rapidement révélé des ambitions bien plus larges : imposer la paix dans le monde entier. Cependant, de nombreux pays ont émis des doutes sur cette institution, notamment en raison de la présence de proches de Donald Trump, dont son gendre, dans ses rangs.

Quatre mois après sa création, le Conseil de la Paix, fondé par Donald Trump et ses alliés, fait face à de nombreuses critiques et doutes quant à son efficacité et sa légitimité.

Initialement créé pour reconstruire Gaza et appliquer le plan de paix entre Israël et le Hamas, l'entité présidée à vie par Donald Trump a rapidement révélé des ambitions bien plus larges : imposer la paix dans le monde entier. Cependant, de nombreux pays ont émis des doutes sur cette institution, notamment en raison de la présence de proches de Donald Trump, dont son gendre, dans ses rangs





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