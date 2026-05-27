Le Conseil de la paix de Donald Trump, créé quatre mois plus tôt, est en réalité un coquille vide. Les frappes n'ont pas cessé en Gaza, malgré le plan de paix conclu à l'automne dernier.

Le Conseil de la paix de Donald Trump , un organe vide et inutile. Quatre mois après sa création, ce Conseil de la paix, censé promouvoir la stabilité et garantir la paix, est en réalité un coquille vide.

Les frappes n'ont pas cessé en Gaza, malgré le plan de paix conclu à l'automne dernier. Les images artificielles d'une Riviera luxueuse à Gaza, diffusées il y a quelques mois par la Maison Blanche, semblent bien loin. Mais même les aspects les plus concrets sont au point mort. La mise en place d'une force internationale, le désarmement du Hamas, la reconstruction des infrastructures...

Où sont passés les 17 milliards de dollars promis ? Le compte bancaire du Conseil de la paix, déposé à la Banque mondiale, reste aujourd'hui désespérément vide. Zéro. Pas un kopeck





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