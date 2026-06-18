Le Conseil d'État confirme la suspension d'un médecin de l'Essonne pour raison de santé

La plus haute juridiction administrative a confirmé la suspension pour six mois d'un médecin généraliste de Massy, initialement décidée par l'ordre des médecins en raison d'une pathologie dépressive jugée dangereuse pour l'exercice de la profession. Le praticien contestait cette mesure, s'appuyant sur un rapport d'experts ultérieur ne concluant pas à une dangerosité. Le Conseil d'État estime que l'ordre a pu légalement apprécier la situation et a fixé le cadre du contrôle juridictionnel.

Le Conseil d'État a rendu une décision importante concernant la suspension d'un médecin généraliste exerçant à Massy, dans l' Essonne . Cette suspension de six mois avait été initialement prononcée par les autorités de l'ordre des médecin s en raison d'un état pathologique jugé dangereux pour l'exercice de la profession.

Le praticien, atteint selon l'expertise d'une pathologie dépressive qui accentuerait des traits de personnalité paranoïaque, avait contesté cette mesure devant la justice administrative. Il soutenait qu'un rapport d'experts ultérieur concluait à l'absence de dangerosité dans l'exercice de son métier.

Le Conseil d'État a however confirmé la suspension, estimant que les autorités ordinales avaient pu légalement se fonder sur les éléments du dossier, y compris les premiers expertises, pour apprécier l'intensité des troubles et leur retentissement potentiel sur le comportement du médecin. La plus haute juridiction administrative a précisé que c'était bien à l'ordre des médecins qu'il incombait d'apprécier l'existence éventuelle d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine.

Elle a également jugé que la condition subordonnant la reprise d'activité à une nouvelle expertise par un collège d'experts n'avait pas été violée. Le Conseil d'État a enfin considéré que l'obligation de renforcer le suivi médical et les traitements, décidée par l'instance ordinale, ne constituait pas une inexacte application de la loi. Cette affaire illustre les tensions entre la nécessaire protection du public et la préservation des droits des praticiens confrontés à des problèmes de santé.

Elle rappelle que l'évaluation de la dangerosité potentielle reste un exercice complexe, relevant d'une appréciation in fine des autorités professionnelles, sous le contrôle du juge. La décision du Conseil d'État est donc venue conforter le rôle de l'ordre dans la police de la profession, tout en précisant les limites de son contrôle.

Le médecin devra donc observer une suspension de six mois, au terme de laquelle un nouvel examen de sa situation médicale sera probablement effectué avant une éventuelle reprise définitive de ses activités





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