Le Conseil constitutionnel se délocalise dans un lycée de Lozère pour rapprocher les institutions des citoyens

Pour la première fois, le Conseil constitutionnel a tenu des séances extraordinaires dans un petit lycée de Mende, en Lozère, les 26 et 27 mai. Cette initiative vise à combler le fossé entre les institutions et les Français, notamment les jeunes, en permettant des échanges directs avec les Sages et une audience publique sur des questions prioritaires de constitutionnalité.

Depuis 2019, le Conseil constitutionnel a instauré une pratique de séances extraordinaires en dehors de Paris, dans le but de se rapprocher des citoyens et de mieux faire connaître ses missions.

Pour la première fois, ces séances se sont tenues dans une petite ville, Mende, préfecture de la Lozère, les 26 et 27 mai. Les neuf membres de l'institution, surnommés les Sages, ont ainsi quitté le Palais-Royal, leur siège parisien proche du Louvre, pour s'installer dans le lycée Chaptal de Mende. L'objectif principal était de combler le fossé perçu entre les institutions de la République et les Français, notamment les jeunes.

Le président du Conseil, Richard Ferrand, a ainsi participé à une rencontre avec des élèves de terminale, répondant à leurs questions sur l'État de droit, la démocratie et le rôle du Conseil. Cette délocalisation revêt une symbolique particulière dans un contexte où la défiance envers les institutions est souvent soulignée.

Selon François Pillet, membre du Conseil qui a suivi la plupart de ces déplacements, il est crucial que ces rencontres permettent de ne pas laisser s'installer ou perdurer le sentiment d'éloignement. Il a insisté sur l'idée que le Sage ne doit pas être dans sa tour d'ivoire, mais traiter des problèmes concrets vécus par les citoyens.

Le lendemain, les Sages ont tenu une séance publique au tribunal judiciaire de Mende, le plus petit de France avec ses huit magistrats, pour examiner deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). L'une d'elles portait sur le droit de se taire d'un salarié, illustrant parfaitement le lien entre les préoccupations quotidiennes des justiciables et le travail de contrôle de constitutionnalité.

Cette initiative s'inscrit dans une volonté plus large de pédagogie et de transparence, en sortant des murs de la capitale pour aller à la rencontre des Français, y compris dans les territoires les moins peuplés. Elle montre que le Conseil constitutionnel, gardien des libertés fondamentales, cherche à s'ancrer dans le réel et à démontrer sa proximité avec les enjeux de la société civile, en particulier la jeunesse.

Les échanges avec les lycéens ont permis d'aborder des sujets essentiels comme la séparation des pouvoirs, la protection des droits ou la procédure des QPC, souvent méconnue. En se déplaçant à Mende, le Conseil a aussi choisi une ville où l'institution judiciaire est présente avec un tribunal d'une taille modeste, rappelant que la constitutionalité des lois impacte tous les Français, où qu'ils soient.

Cette séance extraordinaire en province, et plus précisément dans un établissement scolaire, marque une étape dans la stratégie de communication et de sensibilisation du Conseil. Elle permet de démystifier une institution perçue comme abstraite et parisienne. Pour les élèves, c'était une occasion unique d'interpeller directement les plus hauts magistrats constitutionnels. Le succès de cette initiative, qui devrait être reconduite dans d'autres villes, témoigne d'une volonté de renouveler le lien entre la justice constitutionnelle et la nation





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