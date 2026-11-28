La série Le Comte de Monte-Cristo domine les classements Netflix en France et à l'international. Découvrez pourquoi ce drame d'Audrey Fleurot suscite autant d'adhésion et de critiques.

La série adaptée du roman célèbre d' Alexandre Dumas occupe la première place du classement des séries les plus regardées sur Netflix en France. Avec Audrey Fleurot dans le rôle principal, cette production suscite un engouement considérable qui dépasse les frontières hexagonales. La plateforme de streaming a confirmé ce succès en programmant une diffusion progressive des épisodes, garantissant ainsi une longévité au sommet des classements.

Un triomphe international mesuré par Flixpatrol

Le phénomène ne se limite pas au territoire français. Selon les données compilées par le site de suivi Flixpatrol, la série intègre le top 10 dans plusieurs pays francophones. Le Maroc, le Liban, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique et l'île Maurice confirment tous l'engouement pour cette adaptation. Cette présence massive indique une résonance culturelle forte de l'histoire d'Edmond Dantès auprès du public international.

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Le succès commercial est indéniable. Netflix a choisi de dévoiler les épisodes petit à petit plutôt que de libérer la saison entière d'un coup. Cette stratégie est conçue pour maintenir l'intérêt des abonnés sur la durée et sécuriser la première position dans le palmarès des séries. L'actrice vedette, connue pour son interprétation dans HPI sur TF1, continue d'attirer des milliers de téléspectateurs grâce à son charisme.

Des adaptations controversées et des critiques mixtes

Malgré son succès populaire, la série fait face à une vive controverse concernant sa fidélité à l'œuvre originale. Le scénario, signé par Gaïa Guasti, Clément Peny, Florian Spitzer et Djibril Glissant, s'éloigne significativement du livre. Les puristes reprochent notamment une féminisation marquée de l'intrigue, ce qui énerve une partie de l'audience attachée au texte classique.

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Les critiques professionnelles sont également très partagées. De nombreuses revues accordent la pire note possible, allant jusqu'à blâmer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le processus créatif ou la manière jugée trop grossière de traiter l'œuvre originelle. Cependant, certaines critiques attribuent 5 étoiles à la série, louant la performance des acteurs.

L'intrigue moderne et les enjeux narratifs

L'histoire suit le parcours tragique d'Edmond Dantès, un homme innocent trahi par l'homme que sa partenaire aime. Il est emprisonné au château d'If. Mercédès tente désespérément de le sauver lors d'une tentative d'évasion, mais Edmond meurt pendant l'action. Cette issue dramatique laisse Mercédès enfermée et dévastée par les événements vécus.

Cette réécriture audacieuse transforme l'histoire traditionnelle en un thriller haletant. Bien que la série n'ait pas connu un succès immédiat massif sur la chaîne TF1, sa reconversion sur Netflix lui a offert une nouvelle visibilité. Les avis sur le platformes varient, reflétant cette division entre les fans de la littérature et les nouveaux viewers.

Un patrimoine littéraire réinventé pour le streaming

L'adaptation s'inscrit dans la longue lignée des réinterprétations du chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas. Ces dernières années, plusieurs films ont tenté de rendre hommage à l'œuvre, remportant parfois de nombreux prix. Celle-ci se distingue par son approche contemporaine et ses choix stylistiques tranchés.

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La série reste ancrée dans l'actualité des plateformes de streaming. Avec le partenariat entre Netflix et TF1, les productions françaises comme HPI, Flics, Affaires étrangères, Le Bazar de la charité, ainsi que des téléfilms plus anciens tels que Fort comme un homme et La vie en miette, sont accessibles. Cette synergie permet aux artistes français de toucher un public mondial.

Le classement mondial montre également la domination d'autres titres comme le thriller indonésien ayant atteint 11,3 millions de vues en une semaine. La mini-série polonaise inspirée de faits réels figure dans le top 10 de 65 pays. Pourtant, l'adaptation française du Comte de Monte-Cristo maintient fermement sa position numéro 1 en France. Les prochains jours détermineront si ce succès durable persistera face à la concurrence internationale.