Le compresseur Michelin 009519 en promotion chez Oscaro : un outil polyvalent pour la voiture et la maison

Découvrez le compresseur Michelin 009519, un appareil de gonflage précis et automatique, idéal pour les pneus de voiture mais aussi pour les ballons, vélos et matelas. Avec ses ports USB et 12V, il se transforme en station de recharge portable. Profitez d'une réduction chez Oscaro.

Le compresseur Michelin 009519 , proposé à un prix avantageux par Oscaro , se révèle être bien plus qu'un simple outil de gonflage pour pneus. Sa polyvalence en fait un équipement indispensable à garder à portée de main, que ce soit pour la voiture ou pour d'autres usages domestiques.

Conçu pour une utilisation intuitive, il se branche sur la prise allume-cigare 12V du véhicule. L'utilisateur règle ensuite la pression souhaitée sur l'appareil, qui s'arrête automatiquement lorsque le niveau est atteint, garantissant précision et sécurité. Sa précision est de 0,05 bar et sa pression maximale peut aller jusqu'à 7 bars. Livré avec une gamme d'embouts adapter, il peut aussi gonfler ballons, vélos, matelas pneumatiques et paddles gonflables, le rendant idéal pour les départs en vacances.

Le compresseur intègre également une sortie 12V et une prise USB 5V pour recharger smartphone ou autres accessoires. Actuellement, Oscaro le vend à 51,50 euros au lieu de 60,60 euros habituellement. Cette offre shopping est présentée par l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction. Les prix sont indicatifs et peuvent changer.