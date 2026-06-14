Le compresseur Michelin 009519 en promotion chez Oscaro : un outil polyvalent pour la voiture et la maison

Découvrez le compresseur Michelin 009519, un appareil de gonflage précis et automatique, idéal pour les pneus de voiture mais aussi pour les ballons, vélos et matelas. Avec ses ports USB et 12V, il se transforme en station de recharge portable. Profitez d'une réduction chez Oscaro.
Le compresseur Michelin 009519 , proposé à un prix avantageux par Oscaro , se révèle être bien plus qu'un simple outil de gonflage pour pneus. Sa polyvalence en fait un équipement indispensable à garder à portée de main, que ce soit pour la voiture ou pour d'autres usages domestiques.
Conçu pour une utilisation intuitive, il se branche sur la prise allume-cigare 12V du véhicule. L'utilisateur règle ensuite la pression souhaitée sur l'appareil, qui s'arrête automatiquement lorsque le niveau est atteint, garantissant précision et sécurité. Sa précision est de 0,05 bar et sa pression maximale peut aller jusqu'à 7 bars. Livré avec une gamme d'embouts adapter, il peut aussi gonfler ballons, vélos, matelas pneumatiques et paddles gonflables, le rendant idéal pour les départs en vacances.
Le compresseur intègre également une sortie 12V et une prise USB 5V pour recharger smartphone ou autres accessoires. Actuellement, Oscaro le vend à 51,50 euros au lieu de 60,60 euros habituellement. Cette offre shopping est présentée par l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction. Les prix sont indicatifs et peuvent changer.
BFMTV peut percevoir une rémunération sur les achats via les liens de l'article. Ces éléments n'ont aucun lien avec le sujet principal du compresseur Michelin et sont donc exclus de la rewrite pour ne conserver que le contenu substantiel pertinent. Compresseur Michelin 009519 Oscaro Promotion Gonflage Pneus Polyvalent USB 12V Outil Auto Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources. Découvrez la pergola à toit rétractable de Conforama, disponible à prix réduitConforama propose une pergola à toit rétractable de bonnes dimensions, qui apporte une parfaite protection du soleil au sol. Elle est conçue en métal, assurant une réelle stabilité et une parfaite longévité. La structure est livrée en kit et se monte facilement. La toile supérieure est fixée sur des barres mobiles et peut être ouverte entièrement. Bac de maths 2026: découvrez les sujets de l'épreuve écrite anticipéeCe vendredi 12 juin, les élèves de première des filières générales et technologiques passent l'épreuve anticipée de mathématiques du baccalauréat. Découvrez les sujets qui sont tombés. Découvrez les sujets de l’épreuve anticipée du bac de maths pour les élèves de 1èreCe vendredi 12 juin, les élèves de première planchent sur une nouvelle épreuve du bac : les mathématiques. Comment Michelin riposte à l’invasion des pneus chinoisConcurrencé par les Chinois et les Indiens, notamment sur les pneus automobiles, Michelin mise de plus en plus sur ceux destinés à l’aviation, à l’agriculture, aux mines ou à la défense, et qui pèsent déjà un quart de son résultat. Des segments cruciaux pour tenter d’enrayer la baisse des effectifs du groupe en France.
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