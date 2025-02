Le Compostage progresse en France, mais les solutions restent hétérogènes

Le tri à la source des biodéchets est en hausse en France depuis l'obligation de composter imposée en 2024, mais les solutions mises en place par les collectivités restent disparates.

Le tri à la source des biodéchets, ou compostage, connaît une progression notable en France . Depuis le 1er janvier 2024, avec l'entrée en vigueur de l'obligation de composter, 62 % des Français déclarent trier leurs déchets, contre 54 % l'année précédente, selon une enquête menée par Sepur, opérateur de collecte et de traitement des déchets.

Cette augmentation est le fruit de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) adoptée en 2020, qui impose aux collectivités d'offrir une solution de compostage à tous les habitants. Toutefois, les spécialistes du secteur soulignent que les solutions de compostage mises en place par les collectivités restent encore « très hétérogènes ». Certaines se contentent de vendre des composteurs individuels, considérant qu'elles ont rempli leur mission, alors qu'elles doivent s'assurer que tous les habitants soient bien informés et équipés. Beaucoup en sont encore à cette étape, même si cela reste marginal par rapport à celles qui mettent en place de véritables solutions. Des disparités régionales persistent également. Dans le Nord, certaines collectivités pratiquent le tri à la source depuis plusieurs années, bien avant l'entrée en vigueur de la loi. À l'inverse, dans le Sud, certaines ne s'y sont mises que récemment. Les déchets alimentaires représentent un tiers du contenu des poubelles ménagères des Français, soit 83 kg de déchets résiduels par habitant et par an. On parle de 5 millions de tonnes par an de déchets, qui finissent aujourd'hui brûlés ou en décharge avec des pollutions extrêmes. Début 2024, environ un tiers de la population française avait accès à une solution de tri des biodéchets, selon Ordeco. De son côté, l'Agence de la transition écologique (Ademe) estime que 20 % des Français compostent leurs déchets de manière autonome. Une progression encourageante, donc, mais encore bien insuffisante pour atteindre les objectifs fixés par la législation.





