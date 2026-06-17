Le commerce dans la rue des Martyrs, à Elbeuf, est-il vraiment dévasté ?

Le commerce dans la rue des Martyrs, à Elbeuf, est une source de débat constant. Les détracteurs de cette artère la décrivent comme une succession de cases vides. Mais qu'en est-il vraiment ? Le Journal d'Elbeuf a tenté de répondre à cette question en utilisant des données chiffrées et objectives.

Le commerce dans la rue des Martyrs, à Elbeuf , est une source de débat constant. Les détracteurs de cette artère la décrivent comme une succession de cases vides.

Mais qu'en est-il vraiment ? Le commerce est-il aussi dévasté que certains le disent, dans la rue des Martyrs ? Le Journal d'Elbeuf a tenté de répondre à cette question en utilisant des données chiffrées et objectives. L'agence Périer voyages a affirmé que tout était fermé et qu'il n'y avait plus aucune raison de venir.

Mais le tableau est-il aussi noir que cela ? Nous avons arpenté de long en large la principale artère commerciale de la ville pour faire les comptes dans la rue des Martyrs. Le vendredi 5 juin, lors de notre observation, nous avons compté 83 cases commerciales ouvertes pour 33 qui sont fermées.

En d'autres termes, il y a un petit peu moins d'une case sur trois qui est aujourd'hui à la recherche d'une nouvelle destination ou, pour quelques-unes, en travaux avant de rouvrir. Dans la rue des Martyrs, il y a bien sûr les commerces classiques, mais aussi d'autres services comme La Poste, des agences bancaires, la boutique du Réseau astuce ou des notaires.

Pour essayer de comprendre le dynamisme de la voie en général, nous avons compté toutes les cases ouvertes ou fermées, du rond-point du calvaire jusqu'à la rue Guynemer. Comme il s'agit d'une photographie à un moment donné, nous avons compté les cases en travaux dans les 'fermées', même si elles pourraient rouvrir prochainement. Ce n'est pas qu'à Elbeuf, c'est un peu partout pareil. Ça doit nous questionner sur les politiques mises en place et sur l'évolution des modes de consommation.

L'élu note que, souvent, les habitants 'se demandent ce que fait la Ville'. Mais pour lui, la solution n'est pas évidente quand 'le dossier va du privé au privé'. Pourtant, il assure que la municipalité prend le problème à bras-le-corps et cherche des solutions, avec les leviers entre ses mains, comme 'aller à la recherche de porteurs de projets' ou l'anticipation des départs en retraite des commerçants, pour faciliter les passations.

'En ce moment, on a une dizaine de porteurs de projets intéressés pour s'installer', confie Thomas Caillot. Parmi eux, pas de grande enseigne nationale, mais l'élu se dit 'confiant' sur la concrétisation de ces dossiers. Si l'on en croit les critiques, c'est surtout la partie de la rue située du côté du pont Guynemer qui est touchée par le phénomène.

Une vision accréditée par la présence de plusieurs rideaux baissés et de vitrines vides les uns à côté des autres, en face de La Poste. Statistiquement, y a-t-il vraiment une différence notable ? Si l'on coupe la rue en deux dans sa longueur, au niveau de la rue de Verdun, à côté du Crédit agricole, il y a pratiquement le même nombre de cases de chaque côté.

Entre le rond-point du Calvaire et la rue de Verdun, 76 % des 63 cases sont occupées par des commerces ouverts. Entre la rue de Verdun et la rue Guynemer, sur les 59 cases, le taux d'occupation tombe à 59 %. L'impression visuelle est donc confirmée par les chiffres. Ça tient beaucoup aux travaux à faire à l'intérieur.

Cette partie correspond plus à l'ancien Elbeuf, avec des bâtiments plus vieux. À l'autre bout de la rue, on est plutôt sur l'Elbeuf de la reconstruction. Alors, le commerce est-il en berne dans la rue des Martyrs ? C'est une question d'avis et d'interprétation.

Certains voudront voir la rue à moitié vide, d'autres à moitié pleine. Mais au moins, maintenant, les deux camps pourront confronter leurs arguments chiffres à l'appui





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