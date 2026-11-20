Après le pillage et l'incendie du 17 octobre 2026, la boutique Le Coin des Barons rouvre à Lille le 20 novembre 2026. Retour sur la réouverture et les projets futurs.

La boutique spécialisée dans les jeux de cartes à collectionner Le Coin des Barons a officiellement rouvé ses portes à Lille le vendredi 20 novembre 2026 à 14h. Après les violences urbaines du 17 octobre 2026 qui avaient entraîné le pillage et l'incendie de son ancien local, l'enseigne a reconstruit sa présence commerciale dans le centre-ville. Les habitués ont répondu présents en nombre dès les premières heures d'ouverture, manifestant leur soutien et leur joie de retrouver leur lieu de rencontre favori.

Détails de la réouverture et nouveaux locaux

Le nouveau magasin est installé au numéro 16 de la rue de la Vieille Comédie. Le local commercial fait près de 200 mètres carrés, une surface identique à celle de l'ancien établissement situé aux numéros 54 et 56 de la rue de Béthune. La file d'attente s'était déjà formée avant l'ouverture des portes, preuve de l'attachement des clients envers cette enseigne. Pendant un mois, l'absence de la boutique a été fortement ressentie par la communauté des passionnés.

Also read Black Friday Maisons du Monde 2026 : les 3 offres meubles à ne pas manquer

Récit de l'incendie et prise de décision

Le 17 octobre 2026, en fin de journée, des casseurs ont pillé puis incendié le lieu dans le contexte de manifestations. Amandine, responsable de l'enseigne sur le secteur nordiste, a estimé que le pillage avait représenté environ 10% des pertes, le reste étant détruit par le feu. Elle a expliqué que la rapidité de la réouverture était une question de loyauté envers les clients, qu'elle qualifie de "copains". L'objectif était de rouvrir avant la période des fêtes, ce qui a nécessité des efforts intensifs de la part de toutes les boutiques du réseau.

Advertisement

Impact sur le marché et projets futurs

L'enseigne reste très populaire, notamment pour les cartes Pokemon qui célèbrent leurs 30 ans en octobre. Les clients bénéficient d'offres spéciales jusqu'au 26 novembre 2026 pour fêter cette reprise. Un projet d'expansion est prévu à l'étage avec l'ouverture d'une salle des tournois dans une à deux semaines. Cet espace réservé aux joueurs permettra des compétitions avec lots, renforçant ainsi l'offre de services pour la communauté locale.

Horaires et localisation précise

Le nouveau Le Coin des Barons est ouvert du dimanche au jeudi de 11h à 19h. Les horaires sont prolongés de 11h à 20h les vendredis et samedis. Cette nouvelle adresse au 16 rue de la Vieille Comédie constitue un point de repère stable pour les passionnés après les événements destructeurs d'octobre. La réouverture marque une étape importante dans la résilience de l'entreprise et de ses clients fidèles.