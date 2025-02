Le Cognac Pris au Piège de la Guerre Commerciale entre les États-Unis et la Chine

L'article explore la vulnérabilité du cognac français face à la tension commerciale croissante entre les États-Unis et la Chine. Le cognac étant largement exporté vers ces deux marchés clés, il risque d'être affecté par les représailles et les incertitudes engendrées par ce conflit.

Tandis que les États-Unis et la Chine affûtaient leurs armes en vue d'une guerre commerciale menaçant d'engloutir l'Union européenne, un célèbre digestif français craint d'être pris entre le marteau et l'enclume : le cognac. Cette célèbre eau-de-vie originaire des Charentes a une particularité qui la rend particulièrement vulnérable aux bouleversements géopolitiques. Si le secteur affiche un chiffre d'affaires proche de 3 milliards d'euros (en 2024), 96,8% du cognac est consommé à l'étranger.

Pire encore, ses deux principaux marchés sont précisément la Chine et les États-Unis, la première en valeur, les seconds en volume, précise le quotidien britannique. Le marché américain représente à lui seul 38% des exportations de cognac, suivi de près par le marché chinois, à 25%. Le spiritueux français se retrouve dans une position difficile, déjà victime des représailles chinoises contre l'Union européenne (UE). En janvier, le cognac a été déjà touché par les tensions commerciales avec la Chine. Le marché américain représente à lui seul 38% des exportations de cognac, suivi de près par le marché chinois, à 25%. Le spiritueux français se retrouve dans une position difficile, déjà victime des représailles chinoises contre l'Union européenne (UE). En janvier, le cognac a été déjà touché par les tensions commerciales avec la Chine. Vu de l'étranger, le cognac français semble être pris au piège d'une guerre commerciale qui ne lui est pas directement destinée. Mais et les Français ? Vaste question. Ils oscillent entre des hauts et des bas. Pas mal de bas, en l'occurrence, après une année politique marquée par une dissolution surprise et un blocage inédit.





