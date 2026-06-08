Le cobra à lunettes toujours introuvable près de Toulouse : un expert analyse les scénarios possibles

Un mois après l'apparition d'un cobra à lunettes à Castelginest, le serpent reste introuvable. Dorian Blayac, fondateur de SOS Reptiles, évoque les hypothèses sur son sort et rassure la population.

Près d'un mois après la première observation d'un cobra à lunettes sur la commune de Castelginest, près de Toulouse , le serpent n'a toujours pas été retrouvé.

Les recherches intensives lancées le 12 mai ont été progressivement réduites une semaine plus tard, et les quelques dispositifs de surveillance maintenus n'ont pas permis de localiser l'animal. L'absence de captures ou de cadavre laisse planer le mystère sur le sort de ce reptile venimeux. Aperçu et photographié une première fois, il aurait été revu à plusieurs reprises, mais sans preuve photographique formelle.

Depuis fin mai, les recherches officielles ont cessé, mais le serpent reste au cœur des préoccupations des habitants et des autorités. Pour tenter de comprendre ce qui a pu arriver au cobra, nous avons interrogé Dorian Blayac, fondateur de l'association SOS Reptiles, qui a activement participé aux opérations de recherche. Selon lui, plusieurs scénarios sont envisageables. La première hypothèse est que le serpent soit encore en vie et se soit caché dans un endroit sûr.

Les températures actuelles ne lui posent pas de problème, car il s'agit d'une espèce adaptée à des climats variés. Cependant, il est vulnérable. Le cobra mesure seulement 1,50 mètre, contrairement à l'image de monstre véhiculée par certains médias. Il peut donc être la proie de prédateurs locaux comme les blaireaux, les renards, les chats ou les oiseaux.

Lors des recherches, les équipes ont croisé plusieurs de ces animaux. Une autre possibilité est que le serpent ait succombé à une cause naturelle ou à une attaque. Mais sans cadavre, rien ne permet de le confirmer. Blayac précise que le cobra n'a probablement été aperçu qu'une seule fois de manière certaine, car les autres signalements manquent de preuves.

Il estime que l'animal reste caché, car ce type de serpent ne parcourt pas de grandes distances et sortir en terrain découvert serait risqué pour lui. Quoi qu'il en soit, Dorian Blayac se veut rassurant pour la population. Si le cobra à lunettes est de nouveau aperçu, un protocole est prévu impliquant les pompiers, qui savent comment procéder pour le capturer et protéger les personnes.

Il rappelle que le danger ne doit pas être minimisé, mais que les autorités sont préparées à intervenir. La vigilance reste de mise dans le secteur, mais la vie reprend son cours. Les écoles ont rouvert et les mesures de sécurité ont été allégées. L'expert conclut que le serpent pourrait rester caché longtemps, mais que la probabilité d'une rencontre fortuite reste faible.

En attendant, le mystère de la disparition du cobra à lunettes continue d'intriguer et de préoccuper les Toulousains





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