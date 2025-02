Le Club Taurin Boulbonnais se Réunit à la Manade Saumade pour une Journée Exceptionnelle

Le club taurin boulbonnais a organisé une visite mémorable à la manade Saumade, un haut lieu de l'élevage camarguais. Les membres du club ont eu l'occasion de découvrir cet élevage d'exception et ont partagé un moment de convivialité avec les figures emblématiques de la manade. Cette sortie a renforcé les liens entre les passionnés et a souligné l'importance du club dans la transmission et la promotion de la culture camarguaise.

La passion pour la tauromachie et la course camarguaise a rassemblé près de 80 membres du club taurin boulbonnais pour une journée exceptionnelle à la manade Saumade, un lieu prestigieux de l'élevage camarguais. Sous la direction de Nicolas Poussin, président du club, et de son équipe dirigeante, les passionnés ont été accueillis chaleureusement par Thierry Ferrand et Emmanuel Lescot, des figures emblématiques de cette manade renommée.

À noter également la présence du maire de Boulbon, Jérémie Becciu, venu partager ce moment avec les membres du club et les amoureux des traditions camarguaises. Par sa participation, il a démontré son attachement à la culture locale et confirmé l'importance de préserver et promouvoir ces traditions chères aux habitants de Boulbon.La manade Saumade, réputée pour la qualité de ses cocardiers et son engagement dans la course camarguaise, est actuellement sous le regard de tous avec son double Biòu d'Or 2023 et 2024, Castella, ainsi qu'une royale de grande classe composée de Vicaire et Cobalt, qui enflamment les arènes du Languedoc et de la Provence. Le groupe a eu l'opportunité de découvrir cet élevage d'exception, où 300 taureaux camarguais évoluent en semi-liberté sur un domaine de 300 hectares, en pleine nature. Parmi eux, certains noms résonnent déjà dans les cœurs des aficionados : Catouli, Frigolet, Blondin, sans oublier d'autres cocardiers emblématiques de la manade.Au-delà des taureaux camarguais, la manade élève également des Angus, témoignant de la diversité et du savoir-faire de cette institution. Alors que la saison taurine s'annonce riche en événements, cette sortie a renforcé les liens entre les passionnés et souligné l'importance du club taurin boulbonnais dans la transmission et la promotion de la culture camarguaise. Avec des arènes inaugurées en septembre dernier et prêtes à accueillir de nombreuses manifestations dans les mois à venir, cette journée à la manade Saumade marque le début d'une saison qui s'annonce pleine de vie pour les amateurs de course camarguaise. Un grand moment de partage, de tradition et de convivialité qui illustre la vitalité de la tauromachie à Boulbon et l'attachement indéfectible de ses habitants à leur patrimoine culturel.





