Le club du million de baisers

Une histoire d'amour et de baisers, de vie et de mort, de tempéraments différents et de destin inachevé.

Lorsque nous étions encore jeunes mariés, mon mari m'a proposé de créer un club du million de baisers. L'idée était séduisante, mais j'étais quelque peu sceptique.

Je n'avais plus été membre d'un club depuis que j'avais déserté les scouts à l'âge de 8 ans, peu emballée par les uniformes à foulard et la camaraderie forcée. De toute évidence, je n'étais pas vraiment faite pour la vie en communauté.

C'était dimanche, et nous étions au lit, profitant de l'un de ces matins de flânerie insouciante qui semblent réservés aux très jeunes gens et aux amours naissantes - et qui sont souvent difficiles à retrouver par la suite, quand s'installe la frénésie du quotidien. Mon mari ne s'intéressait pas à l'autre inventaire, celui dont aimaient se vanter les hommes de notre âge.

Il n'était pas du genre à tenir les comptes du nombre de femmes avec lesquelles il avait couché ni à établir un classement secret de ses performances sexuelles. Il parlait bel et bien de baisers, et uniquement de baisers, dans toute leur diversité : sur les lèvres, sur les joues, ceux qu'on s'envoie de loin, les passionnés, les tendres sur le front. Les baisers d'adieu enflammés et de retrouvailles exaltés après une longue séparation.

Sans oublier, bien sûr, ceux qui restent à jamais gravés dans la mémoire. Ces baisers langoureux à se pâmer, qui transpercent tout votre corps de désir, ces baisers irrésistibles qu'on voit dans les films noirs européens et dans les histoires d'amour les plus torrides. Le calcul, le continuum de l'espace-temps, appelle ça comme tu veux. Un million ?

Ça fait un paquet de bisous. s'est-il défendu, les yeux pleins d'espoir. En lui montrant le résultat. Parce qu'à raison de vingt baisers par jour, il nous faudra 109,6 ans pour atteindre le million. Mon mari était originaire du Danemark, l'un de ces pays connus pour leurs champs de coquelicots, leur système de protection sociale à toute épreuve et leur population parmi les plus heureuses du monde.

Son enfance insouciante et son tempérament enjoué tranchaient avec la morosité de mon New Jersey natal. De nature indépendante et angoissée, j'avais grandi dans l'idée qu'il faudrait batailler pour m'en sortir du mieux possible et que la vie serait plus rude que douce.

Après notre rencontre, il s'était lancé dans une grande campagne de propagande pour m'inculquer son optimisme naturel : notre grille-pain n'était pas cassé mais capricieux, les pluies diluviennes annonçaient un printemps verdoyant, et débarquer dans un pays inconnu sans un rond, ou presque, n'était que la promesse d'une fantastique aventure. Je ne demandais qu'à croire en ce monde dans lequel il tentait de m'embarquer, mais vu mon tempérament et mon éducation, ce n'était pas gagné d'avance.

Optimiste jusqu'à la moelle, il semblait aborder la vie avec beaucoup de candeur. Alors, pour faire bonne mesure, je m'efforçais de lui inculquer ma méfiance naturelle en contrepartie. Notre grille-pain lunatique finirait certainement par causer un incendie, et ces pluies incessantes par inonder notre cave. Comme si la malchance était suspendue en permanence telle une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, prête à s'abattre sur notre bonheur à tout instant.

Un optimiste et une pessimiste qui tombent amoureux et qui, tout en appréciant leurs différences respectives, tentent chacun de rallier l'autre à sa cause. Le club du million de baisers aux oubliettes L'idée était belle, merveilleuse, et j'ai fini par céder devant tant de romantisme. Malgré mes réticences initiales, nous avons fini par ouvrir le premier chapitre de ce club très privé, dont nous étions les deux seuls et uniques membres.

Nous nous sommes enfermés dans notre petite bulle, à un âge où tout semble possible et le temps infini. Car, outre le fait que cent baisers par jour représentent une quantité astronomique de bécotage - gare aux lèvres gercées -, nous avons surtout manqué de temps. Le cancer l'a attrapé brutalement, comme la main d'un zombie dans un film d'horreur, et ne l'a plus lâché jusqu'à l'avoir entraîné dans la tombe.

Il est mort à 34 ans, dix ans seulement après notre rencontre. Le club du million de baisers s'est dissous sans autre forme de procès, enseveli avec son membre fondateur, son âme poétique. Quelques années plus tard, j'ai retrouvé l'amour et me suis remariée. Et une fois de plus, j'ai choisi un homme au tempérament si différent du mien que, certains jours, la vie à deux n'était plus qu'une interminable négociation.

Ajoutez à cela les enfants, les chiens, et l'indicible tourbillon de la vie, et le club du million de baisers est vite tombé aux oubliettes, éclipsé par les impératifs du quotidien, l'entretien du jardin, les formalités administratives, les examens scolaires, les entrepreneurs aux abonnés absents et les ados en furie. S'il restait ne serait-ce qu'une vague réminiscence du club au fond de moi, j'étais trop préoccupée pour la remarquer





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