Le club de Liverpool a annoncé se séparer de son entraîneur, Arne Slot, après deux saisons au club. Le club anglais a remercié son entraîneur néerlandais, arrivé à Liverpool en juin 2024. La décision a été prise après la qualification difficile en Ligue des champions et une élimination en quart de finale face au Paris Saint-Germain.

Le club de Liverpool a annoncé se séparer de son entraîneur , Arne Slot , après deux saisons au club. Le club anglais a remercié son entraîneur néerlandais, arrivé à Liverpool en juin 2024.

La décision a été prise après la qualification difficile en Ligue des champions et une élimination en quart de finale face au Paris Saint-Germain. Le club souhaite bonne chance à Arne Slot pour le reste de sa carrière et souligne la compassion et l'humanité dont il a fait preuve. La décision a été prise avec effet immédiat, ce qui signifie que Slot ne dirigera plus l'équipe de Liverpool.

Les fans de Liverpool ont été surpris par cette décision, qui venait après un réengagement de la confiance du club envers le tacticien champion d'Angleterre en 2025 pour sa première saison à la tête des Reds. La tendance était à un réengagement de la confiance du club envers le tacticien champion d'Angleterre en 2025 pour sa première saison à la tête des Reds. Mais le club de Liverpool vient d'annoncé avoir pris une décision difficile.

Le club anglais se sépare de son entraîneur. Un choix qui a sans doute été pris après la qualification difficile en Ligue des champions et une élimination en quart de finale face au Paris Saint-Germain. Le club anglais a remercié son entraîneur néerlandais, arrivé à Liverpool en juin 2024. La décision a été prise avec effet immédiat, ce qui signifie que Slot ne dirigera plus l'équipe de Liverpool.

Les fans de Liverpool ont été surpris par cette décision, qui venait après un réengagement de la confiance du club envers le tacticien champion d'Angleterre en 2025 pour sa première saison à la tête des Reds. La tendance était à un réengagement de la confiance du club envers le tacticien champion d'Angleterre en 2025 pour sa première saison à la tête des Reds. Mais le club de Liverpool vient d'annoncé avoir pris une décision difficile





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