Le Climat en Mutation : Inondations, Incendies, Bombe Météorologique

Ce reportage explore les effets du changement climatique en France et dans le monde, avec des exemples d'inondations, d'incendies et de phénomènes météorologiques extrêmes. Il aborde également les conséquences de ces événements sur l'environnement, la société et l'économie.

Plus de pluies, plus de canicules, plus de sécheresses... Le climat se détraque. En France, on a longtemps utilisé l'expression « réchauffement climatique » pour qualifier ce phénomène. Mais est-ce le bon terme à employer ? Les explications de François Pitrel. Dans cet épisode, on vous explique comment l'océan, en absorbant une grande partie du CO₂ émis par les activités humaines, subit une acidification qui affecte la vie marine et nos ressources.

Une urgence qui nécessite des actions globales et locales pour protéger nos écosystèmes. Les explications de Pénélope Ayrault. L'hiver est loin d'être fini, mais certaines cigognes regagnent déjà leur nid dans l'est de la France. Une bonne nouvelle pour tous les admirateurs de ces oiseaux migrateurs qui étaient en voie d'extinction il y a cinquante ans - mais un symbole, aussi, du réchauffement climatique. Partout dans le monde, les cultures d'agrumes font face à la menace d'une maladie bactérienne qui décime les vergers, déjà affaiblis par le changement climatique et les sécheresses. Les explications de Salomé Robles. Les incendies du début d'année en Californie sont particulièrement impressionnants mais limités si l'on compare aux précédents incendies en Sibérie et au Canada qui ont des conséquences sur le climat. Les explications de François Pitrel. On confond bien souvent météo et climat. Pourtant, la météo et le climat sont deux choses distinctes, et la grande différence réside dans l’échelle de temps. Les explications de Pénélope Ayrault. Eowyn, Herminia, Ivo... L'Hexagone a subi ces derniers jours une succession d’épisodes pluvieux continus, causant d'importantes inondations dans certains départements dont l'Ille-et-Vilaine. Les explications de Salomé Robles. Depuis le 7 janvier, la 'cité des anges' est en proie aux flammes et plusieurs incendies sont toujours actifs, une vingtaine de jours plus tard. Les feux de végétation se multiplient et s'intensifient, encore plus dans ce 'point chaud' du dérèglement climatique. Les explications de Salomé Robles. Ces mots désignent le même phénomène météorologique, mais leur usage dépend de la région du globe. Découvrez les spécificités et impacts de ces colosses climatiques, avec Anthony Ferry. Il a plu près de 170 litres d'eau par mètre carré en quelques jours à Rennes et les nappes phréatiques sont pleines car les océans se réchauffent. Nos infrastructures ne sont plus adaptées aux risques des prochaines crues. Les explications de François Pitrel. Les tempêtes étaient nommées il y a plusieurs siècles par les marins en fonction du jour de la tempête. Aujourd'hui les noms des tempêtes sont listés et respectent certaines règles. L'objectif est de pouvoir communiquer facilement dessus. Les explications d'Anthony Ferry. Une puissante dépression se forme à une vitesse impressionnante au-dessus de l’Atlantique. Ce genre de phénomène, c’est ce qu'on appelle une 'bombe météorologique'. En clair, il s’agit d’une chute de pression atmosphérique de plus de 24 hectopascals en 24 heures. Les explications de Pénélope Ayrault. La pollution peut participer à la création de flocon. Cela dépend des conditions météorologiques et atmosphérique et des particules fines. Les explications d'Anthony Ferry. Le changement climatique va modifier nos paysages. La neige à la montagne risque de disparaitre et la pratique du ski aussi. Les massifs français sont concernés et les stations de ski commencent déjà à réfléchir à un futur sans neige. Les explications de François Pitrel. Après un premier mandat marqué par la sortie de l'accord de Paris sur le climat, Donald Trump fait son retour à la Maison Blanche. Il prévoit des investissements massifs dans l'exploitation des énergies fossiles et la levée de nombreuses règlementations environnementales, notamment celles mises en place ces dernières années par Joe Biden. Les explications de Salomé Robles. Changement climatique, pollution et phénomène météorologique. Tous les jours les journalistes de BFMTV répondent aux questions que vous vous posez sur le temps qu'il fait et qu'il fera.





