Le cinéma se plait à mettre en boîte le football, mais presque jamais avec la manière. De quoi dresser un top des pires films du genre, à voir ou à revoir entre deux matchs de la Coupe du Monde.

Le cinéma se plait à mettre en boîte le milieu du ballon rond, mais presque jamais avec la manière. De quoi dresser un top des pires films du genre, à voir ou à revoir entre deux matchs de la Coupe du Monde.

Le sport planétaire se suffisant à lui-même, comportant son lot de drames, de souffrances, de joies et de larmes, le foot aurait pu en rester là. Malheureusement, adaptation du roman culte d'Irvine Welsh, les professionnels du cinéma se penchent sur les réalités sociales de leur contrée. Cela donne des films explosifs, tels qu'Humour lourdingue, scénario vaseux à l'issue prévisible.

On attendait mieux d'une perfide Albion qui sait pourtant y faire au moment de causer ballon rond. évoquée ici n'a rien à voir avec le Barça du mythique Johan Cruyff ayant fait vibrer la Catalogne des 90's. Il s'agit de celle coachée par qui, après s'être brisé la jambe, va se mettre au vert dans le Berry. Cette vedette va découvrir le sens de la vie. Une légende du handball et une autre du saut à la perche...

Pour le football, on repassera. Cette mièvre comédie le martèle d'ailleurs, les footballeurs, êtres sans valeurs et sans vergogne, n'ont que trop peu d'amour à donner. Après une comédie acidulée sur un monde du foot déjà fait de strass et de paillettes dans le sillage des succès des Bleus, le fameux a rameuté 361 492 entrées, soit un million de moins que son aïeul. Outre le traditionnel couplet des valeurs, le monde des agents est traité à la va-vite.

Un parcours en Coupe de France, vraiment ? Impossible, car si Molène abrite un fan club de Johnny Hallyday, pas de trace d'un club de foot dans cette bourgade de 176 habitants. Les scènes sur le terrain, chorégraphiées à la façon d'une comédie musicale, n'en mènent pas large. Reste donc à le prendre, le large, l'air de la Bretagne en prime...

C'est mal tombé car sa sortie a coïncidé avec l'arrestation d'une quinzaine de membres de la puissante association pour corruption, Blatter compris. À rebours de tout ce qu'un esprit sein peut penser, le ballon rond, dans, est capable de résoudre absolument tout : le sexisme, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, la violence... , en roue libre, et Tim Roth, dans le costume de Blatter, ne le savent que trop bien.

La preuve, ce dernier a déclaré avoir participé à cet horrible film uniquement pour payer les études de ses enfants. Son réalisateur, le frenchie Frédéric Auburtin, aura évoqué Journaliste passionné de ceux dont la vie est un roman, de Romy à Sagan, je me suis muni d'un stylo pour les raconter. Car oui, difficile de porter aussi bien le Borsalino que Delon et Belmondo...

Attrait prononcé pour le cinéma, la mode, le sport et la pop culture en général, d'Yves Saint-Laurent à Almodóvar en passant par Maradona. Sans oublier les premières saisons d'Hartley, cœurs à vif, évidemment ! 1/4 de finale de la Coupe du monde des clubs 2025 : dates, heures, chaînes pour voir les matchs en direct Fifa, ballon rond et corruption : comment le documentaire choc de Netflix a-t-il été fait, juste avant la Coupe du monde ?

Ce week-end, sur quelle chaîne TV regarder les matchs de l'Euro de football 2024 dont celui de la France ? Mexique - Afrique du sud : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder ce match de la Coupe du monde 2026 de la FIFA ? Australie - Turquie : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder ce match de la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

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