Le CHU de Nantes réalise sa 1000e chirurgie pancréatique, marquant un jalon majeur dans la prise en charge des cancers de cet organe grâce à une expertise reconnue.

Le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes a célébré un moment historique pour sa structure hospitalière en réalisant sa millième intervention de type pancréatectomie. Cette étape symbolique intervient principalement dans le cadre du traitement des patients atteints d'un cancer du pancréas, une pathologie qui nécessite une expertise médicale pointue et une coordination rigoureuse des équipes soignantes.

Une expertise reconnue et un haut volume d'interventions

Le docteur Nicolas Regenet, chirurgien au sein du service de chirurgie digestive et endocrinienne du CHU de Nantes, souligne que cette centième centaine d'opérations témoigne d'une expérience acquise auprès de patients atteints de pathologies souvent lourdes. Atteindre ce cap de 1 000 interventions démontre que le CHU de Nantes est considéré comme un centre à haut volume, ce qui est déterminant en chirurgie pancréatique où l'expérience collective de l'équipe joue un rôle essentiel dans la réussite des procédures complexes.

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Une mobilisation pluridisciplinaire pour la sécurité des patients

Chaque opération de ce type exige la mobilisation d'une équipe pluridisciplinaire très vaste. Outre les chirurgiens, l'équipe comprend des anesthésistes-réanimateurs, des gastro-entérologues, des oncologues, des radiologues et des anatomopathologistes. Les équipes du bloc opératoire, ainsi que les infirmiers et aides-soignants, sont également strictement mobilisés pour suivre le patient tout au long du processus, assurant une prise en charge globale et sécurisée.

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L'intégration de la robotique au sein du service

Le CHU de Nantes a modernisé son approche chirurgicale en introduisant l'usage de la robotique pour aider les chirurgiens lors de certaines opérations. Cette technologie a été intégrée au service dès janvier 2026 dans le but de réduire autant que possible l'impact de l'intervention sur l'organisme du patient. Le docteur Bastien le Floc'h, chirurgien dans le même service, précise que cette innovation permet de conserver le même niveau d'exigence en matière de sécurité et de qualité de la prise en charge du cancer tout en optimisant les résultats pour le patient.

Une étape vers l'amélioration continue des pratiques médicales

Pour les équipes du CHU de Nantes, la réalisation de la 1 000e chirurgie ne constitue pas un aboutissement final, mais marque une nouvelle étape dans le développement continu de leur expertise. L'hôpital publie que cette réussite repose sur plusieurs piliers stratégiques : la formation constante des professionnels de santé, l'amélioration continue des pratiques médicales, la participation à la recherche scientifique et l'intégration régulière de nouvelles technologies au service des malades.