Le chômage des jeunes diplômés : une réalité décevante

Camille, 23 ans et diplômée, illustre le parcours de nombreux jeunes qui, malgré des études longues et une préparation soignée, peinent à trouver un emploi correspondant à leurs aspirations et qualifications. L'Insee souligne une augmentation du chômage chez les jeunes, accentuant la précarité de cette tranche d'âge. Le dilemme entre la valorisation du diplôme et la réalité du marché du travail est au cœur de ce sujet.

Camille, 23 ans, possède un diplôme d'entraîneur sportif, un master d'école de commerce, trois années d'alternance et une expérience Erasmus. Sur le papier, elle a le profil idéal pour trouver un emploi qui lui plaise. Pourtant, sur son compte TikTok, la jeune femme documente son quotidien... de chômeuse.

Selon les chiffres de l'Insee publiés ce mardi 11 février, « au quatrième trimestre 2024, le taux de chômage est quasi stable (-0,1 point) à 7,3 % de la population active et retrouve son niveau du deuxième trimestre 2024 ». Parallèlement, « la part des jeunes de 15 à 29 ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études (NEET) augmente de 0,7 point, à 12,8 % ». Une partie de la population qui a historiquement toujours été plus touchée par le taux de chômage. Sur les réseaux sociaux, de nombreux jeunes, comme Camille, sont surpris après l'obtention de leur tant attendu diplôme. « J'ai été diplômée d'un master en marketing et j'ai mis deux ans à trouver un travail », déclare une jeune femme face caméra sur TikTok. En faisant défiler les publications, un autre profil similaire écrit à son tour : « Moi après un Bac + 5, découvrant que ''jeune diplômée'' est juste un synonyme de ''chômeur qualifié'' ». « J'ai l'impression qu'on m'a menti sur la valeur de mon Bac + 5 », raconte Camille en détail, « en terminant mes études, je m'attendais à trouver du travail plus facilement, ça me paraissait logique ». Sur le réseau social, une véritable communauté de jeunes diplômés sans emploi s'est formée et dénonce la sacralisation du « Bac + 5 » face à la réalité du marché du travail. Sa résonance, cependant, est plutôt mitigée. Pour beaucoup, la situation dans laquelle se retrouve Camille était plutôt prévisible, « la plupart disent que c'était déjà la galère à leur époque, qu'ils ne faisaient pas les difficiles et que le taux de chômage était encore plus élevé ». Sous ses vidéos TikTok, la jeune diplômée reçoit des commentaires moralisateurs de la part de ses aînés. « Mais pendant vos études, on ne vous a jamais parlé du chômage en France ? Quand j'ai commencé à travailler il y a 25 ans, le taux de chômage était presque le double », s'indigne une utilisatrice. Selon l'Insee, le taux de chômage chez les 15-24 ans était de 16,1 % en 2000.« J'ai commencé à baisser mes standards » D'autres, encore moins bienveillants, peuvent lui reprocher, à elle ou à d'autres, une forme de naïveté sur la valeur de son fameux bac + 5 dans un domaine où les postes sont rares et les candidats très nombreux. Mais pour Camille qui a toujours été encouragée à faire des études longues et à multiplier les expériences professionnelles, le statut de chômeuse est difficile à accepter. Au début de sa période de chômage il y a presque neuf mois, la jeune femme a intensifié les recherches dans son secteur d'activité, avant de se rendre à l'évidence. « En septembre, j'ai commencé à baisser mes standards », raconte celle qui a fini par postuler en tant que femme de ménage ou hôtesse de caisse, « des postes que j'occupais avant d'avoir mon bac ». Mais « Quand on a fait cinq ans d'études, on s'attend forcément à des postes plus valorisés et mieux rémunérés, avec plus de possibilités d'évolution », affirme la vingtaine, qui admet ne pas avoir plus de réponses positives dans ces secteurs, pour lesquels elle est clairement surqualifiée. Face à la dure réalité du marché, ces jeunes diplômés sont parfois amenés à envisager une réorientation ou à élargir leurs critères de recherche. Pour Camille, la solution se trouvera selon elle, à l'étranger.





20minutesparis / 🏆 72. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Chômage Jeunes Diplômés Éducation Marché Du Travail INSEE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Recensement 2025 : cette question « sensible » ajoutée par l’Insee sur l’origine des parentsUne nouvelle question, sur l’origine des parents, entraîne une polémique, alors que le recensement vient de commencer.

Lire la suite »

Recensement 2025: Faut-il répondre aux agents de l'Insee?La campagne de recensement 2025 a débuté en France. Des agents de l'Insee peuvent se présenter à votre domicile pour collecter des données. Bien que le recensement soit obligatoire, savoir quelles sont les conséquences de refus de répondre aux agents.

Lire la suite »

L'Insee dévoilera jeudi les chiffres d'une croissance détériorée au dernier trimestre 2024Jeudi, l'Insee va dévoiler les chiffres de la croissance pour le dernier trimestre 2024. L'institut table sur une croissance nulle à cette période, après une hausse de 0,4% au troisième trismestre grâce aux JO de Paris.

Lire la suite »

L’Insee dévoilera jeudi les chiffres d’une croissance détériorée fin 2024Après le rebond lié aux Jeux olympiques, l’incertitude politique et la crise budgétaire ont pesé sur la croissance tricolore au dernier trimestre.

Lire la suite »

Les Français plus confiants sur leur situation financière, selon l’InseeSelon l’INSEE, en janvier les Français s’estiment davantage confiants quant à leur situation financière personnelle et leur niveau de vie future.

Lire la suite »

France : la consommation a augmenté 'nettement' en décembre, de 0,7%, d'après l'InseeSur l'ensemble du quatrième trimestre, cette consommation a augmenté de 0,4% après déjà +0,4% au troisième trimestre. L'évolution est de 0,9% entre décembre 2023 et décembre 2024.

Lire la suite »