Le Cholestérol : Deux Signes Avant-Coureurs Inquiétants à Ne Pas Ignorer

Découvrez les signes précoces et les symptômes plus avancés d'un taux élevé de cholestérol et les risques associés. L'article fournit des informations clés sur le cholestérol, son importance pour le corps humain et les conseils pour une meilleure santé cardiovasculaire.

Le cholestérol est un lipide essentiel au bon fonctionnement de l'organisme, mais il peut être dangereux en excès. En excès, il augmente le risque de maladies cardiovasculaires , comme les infarctus et les AVC , surtout après 45 ans. En France, le cholestérol serait responsable d'un infarctus sur deux et près de 20% des adultes souffriraient d'hyper cholestérol émie, selon la Fédération française de cardiologie. La maladie est souvent asymptomatique, sauf dans de rares cas.

Le Dr Natasha Fernando, directrice médicale du service de téléconsultation Medicheck, met en garde contre deux signes avant-coureurs précoces: des bosses jaunâtres autour des paupières et des anneaux grisâtres autour de la cornée. En cas de symptômes plus avancés comme des douleurs thoraciques, de l'essoufflement, des étourdissements et de la confusion, il est important de se rendre immédiatement à l'hôpital, car cela pourrait indiquer un surplus de cholestérol et un risque imminent de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral.Le cholestérol est crucial pour la composition et le maintien de la structure des membranes cellulaires et joue un rôle important dans la synthèse de certaines hormones. Le foie produit la plupart du cholestérol nécessaire, tandis que le reste provient de l'alimentation. Deux protéines, les lipoprotéines de haute densité (HDL) et les lipoprotéines de faible densité (LDL), sont responsables de son transport dans le sang. Les HDL, considérées comme le « bon » cholestérol, aident à prévenir la formation de plaques d'athérosclérose dans les artères et transportent le surplus de cholestérol vers le foie pour élimination. Les LDL, le « mauvais » cholestérol, distribuent l'excès de cholestérol aux différents organes, ce qui peut entraîner le dépôt lipidique sur les parois artérielles et favoriser l'apparition des plaques d'athérosclérose. Les causes d'un taux élevé de LDL sont multiples, incluant la génétique, le manque d'activité physique, l'obésité et une alimentation déséquilibrée. Pour l'Assurance maladie, le taux normal de cholestérol total est inférieur à 2 g/l, le taux de cholestérol LDL inférieur à 1,6 g/l et le taux de cholestérol HDL supérieur à 0,4 g/l.





