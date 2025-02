Le Chocolat en Peril : Le Réchauffement Climatique Met à Mal La Production

Un nouveau rapport révèle que le réchauffement climatique menace l'avenir du chocolat en Afrique de l'Ouest, la principale région de production de cacao. Les températures extrêmes affectent négativement la croissance des cacaoyers, entraînant une diminution des récoltes et une hausse des prix sur le marché international.

Le réchauffement climatique met en péril l'avenir du chocolat. En Afrique de l'Ouest, région qui produit 70 % du cacao mondial, la hausse des températures a franchi des seuils critiques en 2024, impactant lourdement les récoltes et faisant exploser les prix sur les marchés internationaux, selon un rapport publié mercredi par le centre de recherche indépendant Climate Central.

D’après cette étude, les températures ont dépassé les 32°C – seuil au-delà duquel la culture du cacaoyer est menacée – pendant plus de six semaines dans 71 % des exploitations étudiées. Or, au-delà de cette limite, la chaleur perturbe la photosynthèse, intensifie le stress hydrique des plants et entraîne une diminution de la taille et de la qualité des cabosses. Des températures élevées de plus en plus courantes « Les températures supérieures à 32°C sont de plus en plus courantes », alertent les chercheurs, soulignant que cette hausse s’observe particulièrement durant la principale saison de culture, d’octobre à mars. Outre la chaleur, le dérèglement climatique provoque des précipitations irrégulières et une prolifération des ravageurs, aggravant encore la situation des producteurs. La Côte d’Ivoire et le Ghana, principaux pays producteurs, sont les plus touchés. En Côte d’Ivoire, le réchauffement climatique causé par les activités humaines a doublé le nombre de journées où les températures sont extrêmes pour le cacaoyer. En juillet 2024, le pays a subi 40 % de précipitations en plus par rapport à la normale, inondant les plantations au moment où les fèves doivent sécher. A l’inverse, le mois de décembre a été marqué par une quasi-absence de pluie, essentielle en début de culture.Un autre rapport, publié le même jour par l’ONG britannique Christian Aid, met en garde contre la précarisation croissante des producteurs de cacao. « Le cacao est un moyen de subsistance vital pour nombre de personnes parmi les plus pauvres au monde, et le changement climatique d’origine humaine est une menace sévère », insiste Osai Ojigho, directeur de campagne de l’ONG. Les mauvaises récoltes ont eu un impact direct sur les marchés. Le prix du cacao, qui oscillait autour de 2.000-3.000 dollars la tonne depuis plus d’une décennie, a explosé à plus de 12.500 dollars à New York en décembre 2024, et reste toujours au-dessus de 10.000 dollars à l’approche de la Saint-Valentin.





