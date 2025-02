Le Chocolat de Dubaï Envahit Royan

Le chocolat de Dubaï, produit haut de gamme devenu viral sur les réseaux sociaux, s'est installé au marché central de Royan. Aurore, une ancienne salariée d'une grande surface reconvertie en pâtissière, a lancé son activité en proposant ce chocolat à un prix plus abordable que la concurrence.

Le chocolat de Dubaï , un produit haut de gamme qui a conquis le monde entier grâce à sa popularité sur les réseaux sociaux, a récemment trouvé sa place dans les étals du marché central de Royan . Ce chocolat connaît un engouement sans précédent. Sur TikTok, le hashtag #DubaiChocolat avait déjà accumulé 500 millions de vues à Noël dernier.

\\\Cette création de luxe, une pâte chocolatée à la crème de pistache agrémentée de nouilles de kadaif croquantes (aussi appelées cheveux d'ange), est revendiquée par l'anglo-égyptienne Sarah Hamouda. Produit en quantité limitée, il est principalement fabriqué à Dubaï et, depuis peu, à Royan. \\\Une nouvelle tendance, celle des tablettes de chocolat fourrées à la pistache, s'est répandue de Dubaï à Berlin, transformant la « tendance TikTok » en phénomène omniprésent dans de nombreuses pâtisseries et chocolateries. \\\Aurore, ancienne employée d'une grande surface où elle s'occupait de la mise en rayon, ressentait un profond besoin de changement. En 2019, elle décide de se reconvertir en suivant une formation en pâtisserie et obtient son CAP. Après la pandémie, elle rejoint une coopérative en tant que pâtissière sur le marché central de Royan. Mais son ambition d'entreprendre ne la quitte pas. Des vacances à Dubaï vont tout changer ! \\\Lors de son séjour, elle et son compagnon sympathisent avec un couple d'expatriés français, guides touristiques. Pâtissière de formation mais passionnée par l'orfèvrerie que représente le travail du chocolat, Aurore obtient, grâce à l'aide de ses amis dubaïotes, la fameuse recette du chocolat de Dubaï. « Il fallait se démarquer des autres. Je me suis sentie capable de me lancer seule », confie Aurore. Convaincue du potentiel de ce chocolat d'exception déjà couronné de succès à travers le monde, elle souhaite se lancer à son compte. \\\De retour à Royan, elle passe des semaines à perfectionner la recette et imagine de nouvelles déclinaisons à la classique pistache : caramel beurre salé ou encore spéculoos. Commercialisé depuis le 6 février, le chocolat de Dubaï d'Aurore rencontre déjà un franc succès auprès des habitants de Royan. Au début du mois de février, Aurore a officiellement lancé son activité en tant qu'auto-entrepreneure. Toujours au marché central de Royan, elle ne travaille plus pour une coopérative, elle est désormais à son compte. Vendant la tablette à 6,50 euros, Aurore propose son produit moins cher que le prix du marché, la tablette s'arrachant à près de 20 euros en ligne. Un prix qui s'explique par la complexité de création du produit. En effet, près de cinq heures sont nécessaires pour fabriquer une quinzaine de tablettes de chocolat et la cuisson des nouilles de kadaif demande une précision extrême. La tablette de chocolat de Dubai se vend 20 euros en ligne et peut atteindre jusqu'à 100 euros le kilo. \\\Malgré ce prix, les amateurs de chocolat ne se laissent pas freiner. « Le chocolat de Dubaï est un produit qui sort de l'ordinaire. En France, on n'est pas habitués à ce type de textures, on est surpris », raconte Aurore. Cette pâte chocolatée à la crème de pistache dénote totalement du chocolat traditionnel que l'on connaît : « Ça permet de faire voyager les gens, c'est tellement nouveau !





