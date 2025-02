Le chemin de Chinchouaille : un dossier bloqué à Fumel

Le maire de Fumel, Jean-Louis Costes, s'est exprimé avec colère face au conseil municipal sur l'impasse concernant la réfection du chemin de Chinchouaille, fermé à la circulation depuis plus de quatre ans. Le projet est bloqué en raison du refus de Valorizon, propriétaire du site, de participer aux travaux d'évacuation des eaux.

Le maire de Fumel , Jean-Louis Costes , a exprimé son désarroi face aux élus lors du dernier conseil municipal. L'édile a souhaité faire le point sur le dossier du chemin de Chinchouaille, une route longue de 1,5 km fermée à la circulation depuis plus de quatre ans. Après quelques espoirs l'an dernier concernant sa réfection, le projet semble désormais être bloqué. « Il y a des blocages », a déclaré le maire fumélois.

Cette route reliant la D440 (avenue de Bonaguil) et la D673 (route de Gourdon) s'est effondrée lors des intempéries de février 2021, les fortes pluies ayant provoqué un mouvement de terrain.Le maire a souligné l'isolement de la commune dans ce combat pour la réalisation des travaux, qui doivent concerner la chaussée et ses abords, notamment autour d'une plateforme de déchets verts. Le site endommagé se situe près d'une plateforme en béton servant de quai de transfert. Un talus, composé de terre, de crassier et d'anciens déchets, sépare le site du chemin. L'infiltration d'eau, accentuée par les intempéries, rend l'ensemble instable. Cette zone appartient à deux propriétaires : Valorizon et le syndicat des Eaux de la Lémance, qui doivent donc réaliser les travaux.L'expertise, financée par la communauté de communes de Fumel – Vallée du Lot, a estimé à plus de 400 000 euros la remise en état du talus. Une somme à partager, mais Valorizon doit également prendre en charge l'évacuation des eaux de manière adéquate. C'est là le point bloquant, car Valorizon refuse de payer, selon le maire. Jean-Louis Costes, rappelant son passé de « cadre lanceur d'alerte » au sein du syndicat départemental de traitement et de valorisation des déchets ménagers, a vivement critiqué les anciens dirigeants de Valorizon, notamment Jacques Bilirit, évoquant les erreurs de gestion, les dépenses excessives pour la construction de l'Ecoparc et les récentes augmentations de cotisation pour les communes adhérentes. « Est-ce qu'on attaque Valorizon ? L'ancien président ? Ou bien l'État pour défaillance ? » s'est interrogé le maire. « Ça fait quatre ans maintenant que la route s'est effondrée, ce n'est pas acceptable. Dans 20 ans, on y sera toujours ! », a-t-il conclu avec amertume. La remise en circulation du chemin de Chinchouaille, malheureusement, ne semble pas imminente.





