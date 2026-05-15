Le château de Loyat (Morbihan) organise ses Fêtes du XVIIIème siècle pour 2026

Une première en France et unique en Bretagne, les Fêtes du XVIIIème siècle au Château de Loyat convida les visiteurs à vivre une expérience inoubliable en savant les joies de l'époque baroque, période de la Régence et du temps de Louis XV.

Le château de Loyat lance ses Fêtes du XVIIIème siècle en 2026, rendant visite pour la première fois à de nombreuses personnes. L'événement est prévu les 8 et 9 août de cette année.

Plus de 70 reconstituteurs y participeront en reproduction de costumes et de scénarios historiques pour faire revivre l'histoire de l'époque baroque. La programmation comprend des spectacles, des scènes de vie et des manœuvres militaires, ainsi qu'une animation au summum d'exaltation qui permettra aux visiteurs de vivre les sensations des marins en montant dans les cordages et les mâtures





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Culture Event Morbihan Château De Loyat Fêtes Du Xviiième Siècle Evénement Historique Période Baroque Qualité Des Reconstituteurs Associations De Reconstitution Historiques

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tourisme en Morbihan : voici trois lieux incontournables si vous visitez cette Petite Cité de Caractère®À Josselin (Morbihan), plusieurs endroits sont à visiter pour passer un agréable séjour. Voici trois lieux incontournables à découvrir.

Read more »

Patrimoine du Morbihan : voici 10 nouveaux lieux à visiter gratuitement près de chez vousLes ponts de mai offrent l'occasion de s'aventurer à la découverte du patrimoine. Voici 10 nouveaux lieux à découvrir, piochés parmi les recommandations de Destination Brocéliande.

Read more »

Trafic routier dans le Morbihan : plus de 10 kilomètres de bouchons sur la voie expressCe mercredi 13 mai 2026, le trafic routier a été encombré avec 8,6 kilomètres de bouchons s'étant formés sur la voie express de Vannes et 2,9 sur celle de Lorient (Morbihan).

Read more »

Cette randonnée insolite fait découvrir de nombreuses machines agricoles d’autrefois dans le MorbihanDes sentiers pour marcher au grand air, le Morbihan n’en manque pas. Mais dans cette commune, une randonnée a la particularité de faire découvrir le monde agricole d’autrefois.

Read more »