Le Chat: L'IA Française Rivale ChatGPT

Emmanuel Macron met en avant « Le Chat », une intelligence artificielle française développée par Mistral AI, rivale de ChatGPT. Le Chat se distingue par sa rapidité, son accessibilité et son engagement envers la confidentialité et la transparence.

Emmanuel Macron a mis en lumière « Le Chat », une intelligence artificielle française développée par la start-up Mistral, lors de son intervention télévisée dimanche soir. Cette IA, similaire à ChatGPT, est conçue pour répondre aux questions des utilisateurs de manière claire et concise, en fournissant des sources pour chaque réponse.

Lancée en février 2024, Le Chat est accessible via une application web ou des applications iOS et Android, et se distingue par sa rapidité, pouvant traiter 1 000 mots par seconde, selon son créateur, Arthur Mensch.Le Chat est développé par Mistral AI, une entreprise française fondée par des chercheurs ayant travaillé dans des laboratoires américains. La start-up a rapidement fait son apparition sur la scène de l'IA, annonçant son intention de se lancer en bourse lors du sommet de Davos en janvier. Elle a noué des partenariats avec des entreprises comme France Travail, Veolia, Microsoft et l'Agence France Presse (AFP), permettant à Le Chat d'intégrer les informations de l'AFP à ses réponses. Microsoft a investi 15 millions d'euros dans la start-up, qui a levé plus d'un milliard d'euros au total. Mistral AI possède désormais des bureaux à Londres, Palo Alto et Singapour. Arthur Mensch a annoncé la création d'un centre de données dédié à l'IA en France, situé dans l'Essonne, investissant plusieurs milliards d'euros. Mistral AI se différencie également de ses concurrents comme ChatGPT par son engagement en faveur de la confidentialité et de la transparence grâce à l'utilisation de modèles ouverts. Le Chat est également capable de réaliser des recherches sur le web, de générer des images et d'exécuter du code Python pour des analyses de données ou des calculs complexes. Le lancement de Le Chat intervient après la course effrénée lancée par OpenAI avec ChatGPT et d'autres modèles d'IA développés par des géants du numérique américains, ainsi qu'après l'arrivée du modèle chinois Deepseek qui a bouleversé le secteur de la tech fin janvier.





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Intelligence Artificielle Le Chat Mistral AI Chatgpt France IA Française Innovation Rapidité Confidentialité Transparence

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

DeepSeek, rivale chinoise de ChatGPT, se dit victime d'une cyberattaque à grande échelleDeepSeek, une application d'intelligence artificielle (IA) chinoise, a fait savoir lundi qu'elle subissait une cyberattaque 'malveillantes à grande échelle' et devait en conséquence limiter temporairement les inscriptions d'utilisateurs. Fondée en 2023 à Hangzhou, dans l'est de la Chine, l...

Lire la suite »

DeepSeek, la rivale chinoise de ChatGPT, ébranle Silicon ValleyLa sortie de R1, le dernier modèle de la start-up chinoise DeepSeek, a suscité l'admiration et les inquiétudes. Ses capacités équivalentes à celles des leaders américains du secteur ont été obtenues à une fraction du coût, provoquant des changements sur les marchés boursiers et des appels à la vigilance de la part des décideurs.

Lire la suite »

DeepSeek, la rivale chinoise de ChatGPT, ébranle Silicon ValleyDeepSeek, une start-up chinoise, a lancé R1, un modèle d'intelligence artificielle générative qui s'est rapidement imposé comme le concurrent le plus sérieux de ChatGPT, l'application phare d'OpenAI. Malgré des ressources financières limitées par rapport aux géants américains de l'IA, DeepSeek a impressionné l'industrie avec son modèle performant et son faible coût de développement. Cette réussite a déclenché des réactions diverses, allant de l'admiration à l'inquiétude, et a mis en lumière les défis que les États-Unis doivent relever face à la rapide progression de l'IA en Chine.

Lire la suite »

Intelligence artificielle : La rivale chinoise de Chat GPT victime d’une vaste cyberattaqueCette application d’intelligence artificielle fait concurrence à celles des Etats-Unis, comme Chat GPT

Lire la suite »

« Vive Le Chat ! » L'IA française rivale avec ChatGPTEmmanuel Macron a mis en lumière « Le Chat », l'IA française développée par Mistral AI, qui se positionne comme une alternative à ChatGPT. Le Chat, accessible sur ordinateur, iPhone et Android, se démarque par sa rapidité, sa capacité à comprendre le français et ses valeurs européennes, ainsi que son engagement en matière de confidentialité et de transparence.

Lire la suite »

Mistral lance son application mobile Le Chat, un concurrent de ChatGPTMistral, champion français de l'IA générative, lance une application mobile complète pour Android et iPhone. Le Chat, son assistant conversationnel, utilise les modèles de Mistral Large, concurrençant GPT-4 et Google Gemini Pro. Il intègre également des recherches sur internet et des articles de presse, notamment grâce à un partenariat avec l'Agence France-Presse.

Lire la suite »