Découvrez Le chant des Lions, la pièce de Charlotte Matzneff retraçant la genèse de l'hymne de la Résistance et la vie de Germaine Sablon à Lagny-sur-Marne.

La pièce de théâtre intitulée Le chant des Lions sera présentée au public à l'espace Charles-Vanel de Lagny-sur-Marne le 27 novembre 2028. Cette production artistique inédite retrace l'histoire fascinante et méconnue de la genèse du Chant des Partisans, considéré comme l'hymne officiel de la Résistance française durant l'occupation nazie. L'œuvre met spécifiquement en lumière le rôle central de Germaine Sablon, une des chanteuses les plus en vue de la capitale parisienne au début des années 1930.

Genèse historique et rôle de Germaine Sablon

Le spectacle se concentre sur l'origine réelle de ce chant emblématique, en déplaçant le focus des auteurs traditionnels Joseph Kessel et Maurice Druon pour placer Germaine Sablon au cœur de la narration. La metteuse en scène Charlotte Matzneff a choisi cette approche pour démontrer l'implication décisive des femmes dans la Résistance, un aspect souvent relégué au second plan des récits historiques classiques. Cette décision artistique vise à redonner toute sa place à une artiste qui a contribué à la popularisation et à la diffusion des paroles de l'hymne.

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L'intrigue s'appuie également sur l'angle original d'une histoire d'amour ayant inspiré la création du morceau. En revisitiant cette période sombre sous un jour à la fois dramatique et lumineux, la pièce cherche à expliquer comment une œuvre musicale est devenue un symbole de combat et de liberté pour des générations entières. Les détails biographiques sont intégrés avec soin pour offrir une compréhension nuancée du contexte social de l'époque.

Direction artistique et innovation scénique

Charlotte Matzneff, qui est également comédienne, précise que Le chant des Lions n'est pas un spectacle musical au sens traditionnel du terme. Bien que la musique fasse partie intégrante de l'expérience sensorielle proposée aux spectateurs, les mélodies ne sont pas suffisamment présentes pour justifier cette classification. Le rythme de la pièce est dynamique, alternant entre des séquences comiques, des moments d'émotion profonde et des passages plus graves, afin d'éviter tout ton purement dramatique.

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Une innovation technique majeure distingue cette production : la présence d'un musicien sur scène qui génère tous les bruitages en direct grâce à une boîte de sonorisation visible du public. Cette décision, initiée par le musicien Mehdi Bourayou, assure l'absence de toute régie technique cachée, offrant ainsi une transparence totale sur le processus créatif. Cette approche ludique renforce l'immersion des spectateurs et montre que rien n'est prédéterminé ou préenregistré pendant la représentation.

Réception critique et résonance contemporaine

Après ses premières représentation à Paris le 17 janvier 2026, la pièce a suscité des réflexions profondes sur l'actualité géopolitique lourde de cette période. Les comédiens et les spectateurs ont partagé un moment de communion lors des saluts, chantant ensemble les paroles qui résonnent autant aujourd'hui qu'elles le faisaient hier. Cette expérience collective souligne la capacité de l'art à transcender les époques et à rappeller les valeurs de paix et de liberté.

Charlotte Matzneff explique que le théâtre prend tout son sens lorsque le public s'approprie ces thèmes universels au-delà des clivages politiques. Les retours des premières ont confirmé que l'émotion partagée crée un lien fort entre les acteurs et l'auditoire. Cette réaction confirme la pertinence actuelle du message porté par le Chant des Partisans, qui reste un symbole de résistance face à l'oppression.

Processus de création et attentes futures

La mett en scène a nécessité une préparation rigoureuse en amont, incluant l'imaginaire des décors et le choix des collaborations artistiques. En tant que metteur en scène, le travail se poursuit par des notes détaillées prises lors des premières pour identifier les potentiels longueurs ou les points de friction narrative. Cette confrontation directe avec le public est essentielle pour affiner la clairvoyance artistique et assurer une fluidité optimale lors de la tournée future.

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La production visée pour Lagny-sur-Marne promet donc un équilibre précis entre humour et gravité, guidé par une réalisation soignée. La pièce cherche à éduquer le public sur l'histoire tout en proposant une expérience émotionnelle intense et mémorable. Les prochaines représentations continueront de mettre en avant cette dualité narrative, offrant au public une perspective renouvelée sur un chapitre crucial de l'histoire culturelle et politique de la France.