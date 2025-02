Le Changement de Style de Kate Middleton après sa Rémission du Cancer

Depuis sa guérison du cancer, Kate Middleton a subi un changement notable dans son style vestimentaire. Elle privilégie désormais des looks plus sobres et des vêtements qu'elle a déjà portés par le passé, passant de tenues sophistiquées et colorées à des couleurs plus neutres. Ce changement a suscité l'intérêt des experts royaux qui pensent qu'il s'agit d'une volonté de se concentrer sur ses missions et causes.

Depuis sa guérison du cancer, Kate Middleton est scrutée de près. La princesse de Galles multiplie les apparitions publiques depuis janvier dernier. Une question se pose cependant : que signifie ce changement de look ? En effet, le cancer de Kate Middleton l'a transformée, et surtout dans son style.

Souhaite-t-elle mettre en avant ses actions plutôt que son apparence ? Le magazine Tatler s'interroge sur cette évolution : passer de tenues sophistiquées et élégantes à des looks plus sobres et avec des vêtements qu'elle a parfois déjà portés par le passé, un fait rare. © Bestimage Kate Middleton en rémission du cancer : la vérité derrière son changement de look Kate Middleton change de look après son cancer Lors de sa visite en prison, la princesse Kate Middleton portait un manteau en laine à carreaux de la marque Blaze Milano. Elle l'avait déjà porté en janvier dernier lors de sa visite à l'hôpital Royal Marsden, ainsi qu'à Balmoral en septembre 2024 et pour les célébrations de Noël en 2021. C'est également le cas d'un col roulé qu'elle portait à plusieurs reprises ces derniers mois. En plein hiver, Kate Middleton privilégie désormais des couleurs plus neutres, allant du brun au bordeaux. Avant son cancer, l'épouse du prince William avait pour habitude de porter des robes sophistiquées et colorées. Ce changement est-il une prise de conscience de la princesse après sa maladie ? 'Cette période nous a surtout rappelé à William et moi de réfléchir et d'être reconnaissants pour les choses simples mais importantes de la vie', avait-elle confié sur Instagram. Pourquoi ce changement chez l'épouse du prince William ? Pour les experts royaux, ce changement de style est l'envie de Kate Middleton de se concentrer sur ses missions et les causes qui lui tiennent à cœur. Elle préfère ne pas être le centre de l'attention et ne pas trop en faire. 'Il se pourrait qu'après une maladie aussi grave qu'un cancer, ses priorités aient changé. La mode est reléguée au second plan sur la liste de ses priorités,' a expliqué un expert dans Tatler. 'Il y a un sentiment très fort que ce n’est pas ce que la princesse porte qui est important pour le public,' a souligné une source de Kensington au Times. 'Elle veut que l’accent soit mis sur les questions vraiment importantes. Une partie du public appréciera toujours ce que la princesse porte et elle le comprend. Mais avons-nous besoin d’être officiellement toujours en train de dire ce qu’elle porte ? Non. Le style est là, mais ce qui compte, c’est la substance.' Kate Middleto





closerfr / 🏆 29. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Kate Middleton Cancer Style Changement De Look Principauté Missions

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Kate Middleton : changement drastique pour le dressing de la princesse, influencée par Meghan Markle ?De retour sur le devant de la scène après une longue période de convalescence, Kate Middleton a procédé à un changement drastique en ne mettant plus en avant les tenues qu'elle porte. Un choix aux antipodes de sa belle-sœur Meghan Markle.

Lire la suite »

L'influence de Kate Middleton sur le Style d'Ivanka TrumpDepuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, le style d'Ivanka Trump est scruté de près. Son style a évolué vers un look plus sobre et élégant, ressemblant étrangement à celui de Kate Middleton. Des manteaux aux robes, en passant par les accessoires, les similitudes entre les deux femmes sont nombreuses. L'influence de la princesse de Galles sur Ivanka Trump est indéniable.

Lire la suite »

Kate Middleton Fêtait la Mère Carole Middleton avec un Cadeau RoyalKate Middleton a célébré le 70e anniversaire de sa mère Carole Middleton avec une attention particulière. La princesse de Galles a visité un fabricant de tricots gallois et a choisi des cadeaux en cachemire pour sa mère et pour elle-même. James Middleton a également souhaité un joyeux anniversaire à sa mère sur Instagram et les internautes ont remarqué des ressemblances entre lui et d'autres membres de la famille royale.

Lire la suite »

Carole Middleton, Un Soutien Inconditionnel pour Kate Middleton Pendant sa PeurL'année 2024 a été marquée par une épreuve difficile pour Kate Middleton, suite à son diagnostic de cancer. Son soutien familial, notamment celui de sa mère Carole Middleton, a joué un rôle crucial dans sa guérison.

Lire la suite »

Ariana Grande : Un Changement de Style SophistiquéLa chanteuse Ariana Grande, connue pour son style vestimentaire casual et sexy, a récemment surpris ses fans avec un look plus élégant et sophistiqué sur Instagram. Ce changement notable s'est accompagné d'un style de vie plus mature et confiant, reflétant une nouvelle phase dans sa carrière et sa vie.

Lire la suite »

Kate Middleton Celebrates Mother Carole's 70th BirthdayKate Middleton is expected to join her mother Carole Middleton for her 70th birthday celebration on Friday, January 31st. Details about the celebration remain scarce, but the magazine Hello! speculates that all three of Carole and Michael Middleton's children, Kate, Pippa, and James, will be present with their respective spouses, wives, and children. While the Middleton family might opt to celebrate at their magnificent Bucklebury estate, sources suggest a potential change of scenery. Ten years ago, Carole Middleton celebrated her 60th birthday in the Caribbean on Mustique Island, where guests enjoyed a jazz concert and fireworks display. Last year's celebration was likely more subdued due to Kate Middleton's abdominal surgery for cancer treatment. This year promises a grand celebration to make up for it!

Lire la suite »