Le changement climatique est à l'origine de la généralisation du risque de feu en France. Les sapeurs-pompiers font face à un défi important pour lutter contre les feux de forêt. Les grands événements sportifs ont un impact important sur l'environnement. La météo est un enjeu économique majeur et la pêche industrielle a un impact important sur les stocks de poissons.

Le changement climatique affecte de plus en plus les feux de forêt en France. Les sapeurs-pompiers font face à un risque de feu qui se généralise à l'ensemble du pays, en raison de la hausse des températures et des changements de régime de pluie.

Les conditions de plus en plus propices aux départs de feu sont aggravées par une végétation plus sèche. La saison de feu s'allonge avec un démarrage plus précoce et une fin plus tardive en automne. Les feux de forêt ne sont pas réservés à la Bretagne ou au sud de la France, ils peuvent se produire partout en France. Les grands événements sportifs, comme la Coupe du monde de football, ont un impact de plus en plus important sur l'environnement.

Les JO de Paris ont induit 13 millions de tonnes de CO2. Le sport a une empreinte environnementale importante. La météo est un enjeu économique majeur, elle guide nos choix et dépend de près de 30% de l'économie. La pêche industrielle a un impact important sur les stocks de poissons.

Les quotas de pêche de maquereaux ont été revus à la hausse par l'UE, mais les scientifiques et les associations alertent des risques pour l'espèce. Le changement climatique est un sujet touché par la désinformation en France. Les fausses informations circulent sur les réseaux sociaux et avec l'émergence de l'intelligence artificielle, les discours trompeurs se multiplient





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