Le Challenger de Cherbourg, tremplin vers le succès

Le Challenger de Cherbourg, deuxième division du tennis mondial, a longtemps servi de tremplin pour de jeunes joueurs en devenir. De nombreux exemples illustrent cette affirmation, comme Mattia Bellucci, qui a récemment stupéfié le circuit ATP en atteignant les demi-finales de Rotterdam.

La semaine dernière, Mattia Bellucci a stupéfié le circuit ATP en atteignant les demi-finales du prestigieux tournoi de Rotterdam (ATP 500), après avoir éliminé des joueurs de renom tels que Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas. Un an auparavant, cette exposition médiatique était inconcevable pour cet Italien de 23 ans, alors classé 193e mondial.

Il avait été éliminé au deuxième tour du Challenger de Cherbourg sur un court annexe, dans l'anonymat et le froid du complexe Bagatelle, devant une poignée de spectateurs qui ne pouvaient imaginer voir à l'œuvre le joueur qui est aujourd'hui classé 68e mondial.Les trajectoires « express » comme celle de Mattia Bellucci ne sont pas des exceptions. Le Challenger de Cherbourg, et plus généralement la deuxième division du tennis mondial, ont longtemps joué le rôle de tremplin pour de jeunes joueurs en phase de formation. D'autres exemples abondent : Rafael Nadal a été finaliste à Chantereyne en 2003 avant de remporter deux ans plus tard son premier titre parmi ses quatorze titres à Roland-Garros... Novak Djokovic a atteint les demi-finales en 2005 avant de se hisser jusqu'aux quarts de finale à Porte d'Auteuil l'année suivante... Gaël Monfils a été éliminé dès le premier tour à Cherbourg en 2004 avant de remporter un an plus tard son premier titre ATP parmi ses treize victoires... Jo-Wilfried Tsonga a perdu au deuxième tour en 2007 contre le 262e mondial avant de disputer, moins d'un an après, la finale de l'Open d'Australie.Enfin, comment ne pas citer le cas de Sébastien Grosjean, vainqueur au Cotentin en février 1999 et finaliste un mois plus tard du Masters 1000 de Miami où il avait battu Gustavo Kuerten et Carlos Moya, alors numéro 1 mondial. Tout peut aller très vite dans le tennis. C'est pourquoi les classements ne veulent rien dire, il ne faut pas s'y fier. Un joueur qui vient à Cherbourg en étant 150e mondial ne joue pas forcément moins bien que lorsqu'il grimpe à la 50e place. Alain Thiébot, directeur du tournoi pendant 27 ans. Alors que le plateau de la 32e édition de cet événement phare du tennis manchois sera dévoilé le mardi 18 février 2025, les organisateurs ne sont pas inquiets concernant une éventuelle absence d'une grande tête d'affiche connue du grand public comme Richard Gasquet. « On aura quoi qu'il arrive des jeunes prometteurs et c'est sur cet aspect que l'intérêt du tournoi a toujours reposé. On a toujours des noms à retenir », insiste Alain Thiébot, qui prend en exemple de nombreuses éditions où le « tableau était truffé de joueurs mal classés, inconnus » mais qui sont devenus ensuite des stars du circuit, comme en 2003 (Nadal, Tsonga, Tipsarevic, Baghdatis, Simon...) ou 2005 (Djokovic, Wawrinka, Gasquet...) pour ne citer que ces deux années.A l'image de Mattia Bellucci, passé du 193e au 68e rang, plusieurs joueurs présents à Cherbourg en 2024 ont depuis grimpé dans la hiérarchie à l'image de Brandon Nakashima (désormais 43e mondial), Quentin Halys (74e) et surtout Giovanni Mpetshi Perricard. 164e mondial lorsqu'il fut battu au 1er tour par Benoît Paire, l'espoir français est désormais installé dans le Top 30 à l'ATP et membre de l'équipe de France de Coupe de Davis. Les fidèles du Challenger étaient présents à Jaurès pour assister aux prémices de son éclosion.





