Le Chalet du Lac obtient la suspension de sa fermeture administrative par la justice

Le tribunal administratif de Paris suspend la fermeture de la discothèque du bois de Vincennes, contestant les motifs de la préfecture et protégeant son équilibre financier.

Le Chalet du Lac, célèbre discothèque située dans le bois de Vincennes à Paris, peut continuer à organiser ses soirées dansantes jusqu'au petit matin, malgré les inquiétudes de la préfecture de Police.

Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'arrêté préfectoral qui ordonnait la fermeture de l'activité dansante entre 22 heures et 7 heures du 27 février au 13 mars 2026. Cette décision est un désaveu pour le préfet Patrice Faure, qui avait pris cette mesure après une série d'incidents violents aux abords de l'établissement.

La justice a estimé que la fermeture administrative portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie, principes fondamentaux reconnus par la Constitution. Le préfet avait justifié sa décision par plusieurs événements troublants. Le 11 novembre 2025, une rixe opposant une trentaine de clients à la sortie d'une soirée caribéenne avait dégénéré en mouvement de foule et en tirs d'arme à feu, blessant un individu.

Les forces de l'ordre, tant nationales que municipales, avaient dû intervenir. Par le passé, d'autres incidents similaires avaient été signalés, comme des conduites en état d'ivresse et des bagarres impliquant des personnes affirmant avoir passé la soirée au Chalet du Lac. Malgré ces précédents, le juge a considéré que le lien direct entre ces troubles et l'établissement n'était pas suffisamment établi.

Notamment, l'une des rixes s'était déroulée à plusieurs centaines de mètres du Chalet, et un individu porteur d'un couteau en céramique avait simplement mentionné que ce dernier ne passait pas les portiques de sécurité pour accéder à la soirée du Lac, sans preuve qu'il y était effectivement allé ce soir-là. La société exploitante du Chalet du Lac avait plaidé sa fragilité économique.

Placée en procédure de sauvegarde depuis mars 2022, elle fait face à des charges fixes lourdes : une redevance d'occupation du domaine public de 45 500 euros par an, des salaires mensuels, et des factures d'énergie. L'arrêté préfectoral lui aurait fait perdre 144 784 euros, selon ses calculs, alors qu'elle avait déjà réservé l'établissement pour sept soirées et quatre thés dansants entre le 27 février et le 14 mars, générant 124 800 euros de chiffre d'affaires.

Le juge a reconnu que la fermeture de l'activité dansante, essentielle à son équilibre financier, menaçait sa survie à brève échéance. Il a également noté que l'établissement pouvait continuer ses autres activités, comme la restauration, les brunchs, la location de salles, et les thés dansants, mais que le cœur de son modèle économique reposait sur les soirées nocturnes.

En conséquence, la suspension de l'arrêté a été ordonnée, et le Chalet du Lac peut poursuivre ses activités dansantes, sous réserve de nouvelles décisions de justice





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