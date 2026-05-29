Le Cercle de l'harmonie et Marina Viotti explorent l'amour dans l'opéra avec des instruments d'époque

L'orchestre et la mezzo-soprano présentent un concert qui parcourt près d'un siècle de musique lyrique, de Gluck à Massenet, en mettant en lumière les airs célébrant le sentiment amoureux, joués sur instruments historiques.

Depuis près de deux décennies, le Cercle de l'harmonie et Jérémie Rohrer , son directeur, revisitent le répertoire classique en utilisant des instruments d'époque. Cette approchehistorique permet de redécouvrir les œuvres dans leur colorationoriginelle, grâce à des sonorités souvent plus fines et moins puissantes que celles des instruments modernes, mais d'une expressivité saisissante.

En compagnie de Marina Viotti, mezzo-soprano distinguée et élue artiste lyrique de l'année 2023 aux Victoires de la musique classique, l'orchestre propose un spectacle qui offre une vue d'ensemble sur des airs d'opéras et des musiques de scène mettant en avant le sentiment amoureux. De l'Orphée d'Gluck à Eurydice, en passant par la célèbre Méditation de l'opéra Thaïs de Jules Massenet, près d'un siècle de musique, du début du XVIIIe à la fin du XIXe siècle, est mis en lumière durant ce concert.

La programmation s'articule autour de transcriptions et d'arrangements qui soulignent la continuité expressive au-delà des styles, faisant dialoguer Mozart, Gluck, Massenet et d'autres compositeurs. La présence de Marina Viotti, avec sa virtuosité et sa sensibilité, constitue un atout majeur pour ce projet, sa capacité à incarner les différentes facettes de l'amour, de la passion tragique à la tendresse contemplative, étant largement saluée.

Le concert s'inscrit dans la démarche artistique du Cercle de l'harmonie, qui ne se limite pas à une simple reconstitution archéologique, mais cherche à faire revivre la musique avec une énergie et une émotion contemporaines. Les instruments d'époque, avec leurs nuances particulières, leurs attaques différenciées, offrent une palette sonore qui renouvelle l'écoute, même des pages les plus connues.

Ainsi, la Méditation de Thaïs, habituellement entendue au violon, prend une dimension intérieure nouvelle lorsqu'elle est proposée dans un arrangement pour voix et ensemble instrumental ancien. De même, les extraits d'opéras de Gluck résonnent avec une gravité et une simplicité qui font écho à l'esthétique des Lumières.

Ce concert est donc bien plus qu'un simple récital: c'est une invitation à un voyage dans le temps, à la rencontre d'un patrimoine musical rendu à sa vitalité première, grâce à la complicité entre un ensemble instrumental exigeant et une chanteuse d'exception. Il s'agit d'une occasion rare d'entendre ces œuvres sous un angle à la fois rigoureux et poétique, où le souci d'authenticité sert l'expressivité et l'émotion partagée avec le public





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