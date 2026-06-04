Le Centre Nautique Couardais du Goisil brille lors d'un week-end de compétitions entre Angoulins et les Portes-en-Ré

Le CNCG s'est illustré lors d'un week-end chargé avec une régate à Angoulins et une épreuve de Wingfoil aux Portes-en-Ré, où ses coureurs ont obtenu de nombreux résultats probants à travers différentes catégories d'âge et de niveaux.

Le Centre Nautique Couardais du Goisil (CNCG) a connu un week-end du 31 mai particulièrement actif. Entre la régate exigeante d'Angoulins et le Wingfoil des Portes-en-Ré, les coureurs du club ont démontré leur vitalité et leur endurance.

Ce fut une véritable épreuve de vérité pour les 14 régatiers du CNCG qui ont fait le déplacement à Angoulins. Sur un plan d'eau rendu complexe par un vent soutenu et un gros clapot serré, il fallait de la technique et beaucoup de sang-froid pour garder le contrôle des planches. Si cette journée a constitué un baptême du feu formateur pour les plus jeunes navigateurs du club, elle a permis aux plus expérimentés de confirmer leur savoir-faire.

Malgré les conditions musclées, les coureurs couardais ont su tirer leur épingle du jeu. En Division 1 : Côme Galzi décroche la 2e place (2e U17), suivi par Simon Pirastu, 3e (1er U15). Lucas Vidris termine 9e, Marion De Chalain 13e (1re fille U15) et Elise De Chalain 19e (2e fille U15). En Division 2 : Raphaël Gallet (7e), Lila Verret (14e), Maël Baudouin (16e), Malo Vautey (21e), Clovis Toinel (24e) et Robin Juret (25e).

En Techno + : Gabrielle Gauduchon finit 8e (3e fille) et Raphaëlle Gauduchon 9e. En Windfoil, Maël Cornic décroche la 7e place. Aux Portes-en-Ré, l'intensité sportive était également de mise en Wingfoil. Les 12 représentants du CNCG ont dû enchaîner sept courses à un rythme effréné.

Sur l'eau, le spectacle rassemblait 38 compétiteurs, de 10 à 60 ans, qui se sont affrontés lors de départs lancés à plus de 20 nœuds. On part à fond, on accélère, puis on enchaîne trois jibes autour des bouées et, si on tombe, on remonte au vent pour franchir la ligne d'arrivée avec le sourire, résume Goulven Contal, directeur du CNCG. Pierre Schmitz prend une belle 2e place, Benjamin Longy décroche la 4e.

Des victoires dans leur catégorie ont été enregistrées pour Victor Glatre (1er U17), Carl Gillet (1er U15), Anne-Sophie Le Lay (1re fille) et Nino Larmier (1er au classement famille avec Louka et Emmanuel Larmier). Loïc Gironnay, Raphaël Leroussaud, Amaury De Chalain, Goulven Contal et Anne Glatre ont également complété ces performances. Le Centre Nautique Couardais du Goisil cultive ainsi l'esprit générationnel en regardant dans la même direction, unissant jeunes et expérimentés dans la passion du vent et de la glisse





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