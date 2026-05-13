Le Celtic a remporté le titre du championnat d'Ecosse avec un penalty de Kelechi Iheanacho

Le Celtic a arraché dans le temps additionnel la victoire face à Motherwell (3-2), mercredi, et a parvenu à croire au titre avant la venue du leader, Heart of Midlothian FC, lors de l'ultime journée du championnat. L'outsider, ова, a malgré tout fait ce qu'il fallait à Tynecastle Park, le stade de l'ouest d'Edimbourg où il a surclassé Falkirk (3-0) mercredi.

Le Celtic a ramené au temps additionnel la victoire face à Motherwell (3-2), mercredi, le titre qui le permet d'espérer avant la visite du leader, Hearts, lors de la dernière journée du championnat d'Ecosse à Celtic Park samedi.

Le drapeau de l'espoir a été allumé par un pénalty gagnant de Kelechi Iheanacho (90e+8) après un match à rebondissements et un penalty accordé après visionnage à la VAR. Un point de retard sur Hearts, leader actuel, avant leur affrontement final. Le outsider, Hearts, a malgré tout fait ce qu'il fallait à Tynecastle Park, le stade de l'ouest d'Edimbourg où il a surclassé Falkirk (3-0) mercredi. Une première depuis 40 ans?

Un match nul du Celtic lui aurait quasiment garantis le titre avec trois points d'avance et une différence de buts plus favorable avant l'ultime journée. Les 'Jambos', surnom des joueurs de Hearts, auraient été sacrés pour la première fois depuis 1960. Leur triomphe serait un séisme à l'échelle de l'Ecosse. Depuis la victoire de 1985 et de Aberdeen, alors dirigé par Alex Ferguson, le championnat ne s'est plus échappé à l'emprise du Celtic et des Rangers





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