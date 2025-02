Le Célibat, Nouvelle Tendance chez les Jeunes Chinois

En Chine, la pression pour réussir professionnellement pousse de plus en plus de jeunes à délaisser les rencontres amoureuses, contribuant à un déclin inquiétant des taux de mariage et de natalité.

Owen Cao, un étudiant en océanographie de 22 ans en Chine , se retrouve submergé par ses responsabilités. Entre ses cours, ses recherches, ses devoirs, ses activités dans les clubs étudiants et ses loisirs, il n'a plus le temps pour les rencontres amoureuses. Ce sentiment est partagé par de nombreux jeunes Chinois, dont les trois colocataires d'Owen.

La pression des études, la concurrence sur le marché du travail et la perspective d'un avenir incertain font que les jeunes Chinois se tournent de plus en plus vers leur réussite professionnelle, laissant de côté la vie amoureuse. Cette tendance inquiète les universitaires et les conseillers en politiques publiques, qui voient les taux de mariage et de natalité en Chine déjà très bas, continuer à décroître.Un récent article d'un journal affilié à la Commission nationale de la santé a même appelé les universités à proposer des cours optionnels sur le mariage et les relations amoureuses, déclenchant ainsi une polémique sur Internet. Certains y voient un signe d'une future immixtion de l'État dans la vie intime des jeunes. La pression exercée sur les étudiants chinois commence dès leur premier année d'université, venant de toutes parts: les professeurs, les conseillers pédagogiques, les parents, même les camarades de classe. Seulement 30% des étudiants chinois envisagent de s'engager dans une relation amoureuse, selon une enquête réalisée auprès de 14 000 étudiants. Ce sentiment d'urgence et la pression sociale pour réussir professionnellement font que les étudiants chinois consacrent leurs énergies à leurs études, en négligeant tout ce qui pourrait les détourner de leur objectif principal.Ce choix de se concentrer sur les études et la carrière a des conséquences sur la vie sociale des jeunes chinois. La vie en ligne a pris une place importante dans leurs quotidiens et les connexions virtuelles se substituent souvent aux interactions réelles. Yuan Xin, professeur de démographie à l'université Nankai de Tianjin, souligne que ce phénomène est accentué par la tolérance croissante de la société chinoise envers le célibat. Alors que les normes sociales chinoises traditionnellement prônent le mariage et la formation de famille, les jeunes générations semblent adopter une nouvelle approche, privilégiant leur épanouissement personnel et professionnel avant la vie de couple. La Chine se trouve aujourd'hui face à un paradoxe : la pression sociale pour réussir professionnellement se heurte à une baisse du taux de mariage et de natalité, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'avenir de la population chinoise. La question qui se pose maintenant est de savoir si les autorités seront en mesure de trouver un équilibre entre la réussite individuelle et la stabilité familiale, pour garantir un avenir prospère pour la nation





