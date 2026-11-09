Le cash résiste en France : 85% des Français craignent sa disparition

Malgré la digitalisation, le cash reste un refuge pour les Français. Enquête sur la persistance des espèces face aux crises et à la surveillance numérique.

Malgré l'essor des moyens de paiement numériques, les espèces continuent de jouer un rôle central dans les habitudes financières des Français. Une large majorité de citoyens redoute la disparition totale des pièces et billets, percevant le liquide comme une sécurité indispensable en période d'incertitude.

Un réflexe atavique en période d'incertitude

Marc Schwartz, le PDG de la Monnaie de Paris, explique que la confiance envers le cash s'explique par une réaction naturelle face aux crises. Dans un monde marqué par des tensions économiques, des conflits et des risques de cyberattaques, le liquide offre une assurance tangible et rassurante. Ce comportement reflète un réflexe atavique : en cas de doute, les citoyens privilégient la possession physique de la valeur.

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Les données confirment cette tendance. Un sondage Ifop commandé par la Monnaie de Paris révèle que 85% des Français sont inquiets à l'idée de voir les espèces disparaître. Cette anxiété est principalement liée à la perte de liberté et à la crainte d'une surveillance accrue de la vie privée par les institutions.

La confiance persiste malgré la baisse d'usage

Les résultats du sondage montrent que 94% des personnes interrogées utilisent la carte bancaire, contre 92% en 2025. Cependant, les espèces restent utilisées par 66% des répondants, soit une légère baisse annuelle. Ce chiffre indique que le liquide n'est pas marginal, mais qu'il conserve une place stratégique dans le portefeuille des Français.

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La perception du cash comme mode de paiement le plus fiable varie selon le type de crise. 54% des personnes jugent les espèces essentielles en cas de crise économique et financière. Pour les instabilités institutionnelles et politiques, ce chiffre atteint 47%. Le cash est également vu comme crucial face aux catastrophes naturelles et aux crises sociales.

Des réserves domestiques et une valeur refuge

Les habitudes de conservation du liquide témoignent de cette méfiance envers le système numérique pur. Les deux tiers des sondés gardent souvent des espèces sur eux, et près de la moitié conserve une somme moyenne de 168 euros à domicile. Cette pratique illustre la volonté de maintenir un accès direct et immédiat aux fonds, indépendamment des pannes techniques.

L'intérêt pour les actifs tangibles s'étend aussi aux métaux précieux. La Monnaie de Paris a lancé en juin le Marianne-or, une monnaie d'investissement en or pur. Cette offre permet de choisir entre la détention physique ou une forme dématérialisée sécurisée. À fin octobre, 14 millions d'euros d'or ont déjà été vendus, confirmant la demande forte pour des valeurs refuges hors du système monétaire standard.

Stratégie de résilience face aux risques numériques

La persistance du cash répond à des enjeux de sécurité nationale et de résilience économique. Les pannes de réseaux ou les cyberattaques pourraient paralyser les paiements électroniques. Le liquide assure alors une continuité des transactions essentielles. Cette réalité impose aux autorités de considérer le cash comme un outil de stabilité sociale et non comme une relicte technologique.