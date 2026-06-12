Le carré French Girl, l'ultime coupe légère et raffinée pour l'été 2026

Le carré French Girl revisité en 2026. Couleur naturelle, longueur courte et effilée, la coupe allie élégance héritée des années 1920 à la praticité contemporaine. Réponses aux questions sur choix, entretien, morphologie et variantes pour femmes de 40 ans et plus.

Le soleil d'été ouvre les portes de la beauté et de la légèreté sur les têtes des femmes partout dans le monde. Cette année, la tendance capillaire qui fait vibrer les salons de coiffure est le carré French Girl, ou French Girl Bob.

Contrairement à la version ultra-structurée du carré traditionnel, cette coiffure privilégie une longueur courte, située entre les pommettes et la mâchoire, ainsi qu'une coupe légèrement effilée qui donne du mouvement sans perdre sa structure. Le résultat est un look qui se porte naturellement, raffiné et qui s'adapte à la vie quotidienne. Le French Girl est devenu le must‑have des femmes de 40 ans et plus, et il est facile de comprendre pourquoi.

Il apporte immédiatement de la structure au visage, tout en conservant une douceur qui met en valeur les traits. En soulignant les pommettes et en accordant la nuque, la coupe attire le regard vers les zones les plus harmonieuses du visage. Pour celles qui voient leur volume capillaire décliner au fil du temps, le carré French Girl permet de retrouver une légère sensation de légèreté et de fraîcheur. Un autre avantage majeur est la simplicité d'entretien.

Trois à cinq minutes le matin suffisent souvent à reprendre forme à la coiffure. Il suffit toutefois de retourner chez le coiffeur tous les quatre à huit semaines pour garder une ligne impeccable. Une qualité suffisamment robuste pour traverser les décennies, tout en s'adaptant à la modernité. Pourquoi cette coupe séduit‑elle tant ?

Le secret réside dans son équilibre entre élégance classique et modernité. Inspiré des coupes emblématiques des années 1920, le carré French Girl existe depuis longtemps, mais il a su rester intemporel et résister aux modes qui interviennent sur la scène des années 2000 et 2010. La coupe touche le public non seulement par son look raff Je suis 2006 puis 2009= l'image 40+





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