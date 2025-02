Le Carnaval de Nice célèbre l'océan et la paix

Le Carnaval de Nice, célèbre pour sa grandeur et ses spectacles extravagants, a choisi cette année un thème éco-responsable, mettant l'accent sur la préservation des océans et la lutte contre la chasse à la baleine.

Le carnaval de Nice, l'un des trois plus grands événements de ce type au monde, après Rio de Janeiro et Venise, attire chaque année près de 200 000 visiteurs. Cette année, Nice s'apprête à accueillir en juin le troisième sommet des Nations unies pour l'océan (Unoc), et le carnaval s'est approprié le thème de la préservation du milieu marin en célébrant Neptune , le dieu des mers.

Une marionnette géante représente Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, libéré le 17 décembre après 149 jours de détention au Groenland pour ses actions contre la chasse à la baleine. Les participants au carnaval, vêtus de costumes de méduses ou de scaphandriers, étaient encadrés par un dispositif policier renforcé, avec 300 personnes mobilisées. La ville reste marquée par l'attentat sur la promenade des Anglais en 2016, lors des célébrations du 14 juillet, qui avait causé la mort de 86 personnes. L'événement dure quinze jours, jusqu'aux festivités de clôture prévues le dimanche 2 mars. Donald Trump, sur son bateau, a fait une apparition inattendue à la parade, sans troubler l'atmosphère festive. 25 000 spectateurs sont venus assister à l'ouverture des festivités, samedi 15 février, dans la préfecture des Alpes-Maritimes. Un roi de plusieurs mètres de haut, aux allures de Poséidon, ainsi qu'une reine transformée en sirène ont défilé dans les rues niçoises samedi soir





