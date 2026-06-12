L'archevêque de Marseille a célébré la cérémonie annuelle du vœu des Échevins, héritée de la grande peste de 1720. Devant une assemblée d'élus de toutes tendances, il a appelé à dépasser les divisions et à partager la terre, en évoquant des textes de loi sensibles.

Le vœu des Échevins, une tradition ancestrale marseillaise, a été célébré ce vendredi soir par le cardinal Jean-Marc Aveline en la basilique du Prado. Cette cérémonie trouve ses origines en 1722, lors d'une terrible épidémie de peste qui frappa Marseille.

L'arrivée du Grand Saint-Antoine, un navire dont l'épave repose aujourd'hui près de l'île de Jarre, introduisit la peste bubonique dans la cité phocéenne. En quelques mois, la maladie fit entre 90 000 et 120 000 victimes sur une population de 400 000 habitants. Face à ce désastre, l'évêque de Marseille, Monseigneur de Belsunce, prit la décision de consacrer le diocèse au Sacré-Cœur de Jésus et d'instituer la fête du Sacré-Cœur.

Si l'épidémie semblait d'abord reculer, elle reprit de plus belle au printemps 1722. C'est alors que, le 19 mai, l'Évêque proposa le vœu qui devait devenir une cérémonie annuelle. Depuis près de trois siècles, Marseille perpétue donc ce vœu des Échevins en signe de gratitude et de mémoire. La basilique du Prado, ornée de mosaïques qui rappellent ces événements et l'histoire du culte du Sacré-Cœur, a servi d'écrin à cette édition.

Conformément à la tradition, le président de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Jean-Luc Chauvin, a renouvelé l'offrande du cierge de cire blanche, décoré de l'écusson de la Ville. Le cardinal Aveline, dans son homélie, a adressé un message aux élus présents et à la société tout entière. Il a exprimé son inquiétude face à certaines évolutions législatives, mentionnant la loi sur la fin de vie et celle sur le renforcement des principes républicains.

Il s'est alarmé d'une vision de la terre comme une propriété à défendre ou à conquérir au détriment des habitants antérieurs, plaidant pour une approche de partage et de responsabilité. Cette prise de position a été interprétée comme un commentaire sur les tensions politiques locales, notamment entre les différentes forces représentées dans l'assistance. La cérémonie a rassemblé un éventail large de la classe politique marseillaise.

On pouvait observer le conseiller régional Les Républicains Ludovic Perney, représentant le président de Région Renaud Muselier, installé au premier rang aux côtés de la présidente DVD du département, Martine Vassal. Le nouveau président LR de la Métropole, respecté comme Benoît Payan, le maire Divers Gauche de Marseille, ainsi qu'Olivia Fortin, maire de secteur du Parti radical de gauche et vice-présidente de la Métropole, étaient également présents.

Au troisième rang siégeait le député Rassemblement National Franck Allisio, ancien candidat à la mairie lors des dernières municipales. Cette présence côte à côte de personnalités de droite, de gauche et d'extrême droite a été remarquée, formant un banc commun inhabituel pour une messe, symbole d'une certaine trêve civique autour d'un héritage historique commun.

L'atmosphère était donc à la fois recueillie, sur le plan religieux, et politiquement chargée, les alliances et désaccords locaux transparaissant dans l'organisation des places et les échanges après la cérémonie. L'événement a ainsi intégré la commémoration d'une catastrophe sanitaire passée avec les préoccupations du présent, offrant une occasion rare de réflexion collective sur la vulnérabilité des sociétés face aux maladies, mais aussi sur la nécessité de dépasser les clivages pour s'occuper du bien commun





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