La rencontre a été marquée par une pluie de buts et de cartons, mais également par une blessure grave à l'un des joueurs canadiens.
Le Canada a remporté son premier match en Coupe du monde avec une victoire écrasante 6-0 contre le Qatar . La rencontre a été marquée par une pluie de buts et de cartons, mais également par une blessure grave à l'un des joueurs canadiens.
Le sélectionneur du Canada, Jesse Marsch, a déclaré que le joueur blessé, Ismaël Koné, avait été victime d'un tacle violent de l'attaquant qatarien Assim Modibo. Modibo a été exclu du match pour faute grave, laissant le Qatar avec seulement neuf joueurs sur le terrain. Malgré cela, le Canada a continué à marquer des buts, avec Nathan Saliba marquant un but de la vengeance à la 64e minute.
Le gardien du Canada a même quitté ses cages pour appuyer ses camarades, ce qui a permis au Canada de finir le match avec une victoire écrasante 6-0. Le sélectionneur du Qatar, Julien Lopetegui, a déclaré que le match avait été très difficile à jouer avec deux joueurs en moins. Il a également voulu temporiser sur l'exclusion de Modibo, mais a finalement décidé de se concentrer sur la récupération de ses joueurs. Le Canada célèbre sa victoire, mais le Qatar est en rage
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