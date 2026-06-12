Le Canada mise sur quatre piliers issus de la Ligue 1 pour la Coupe du monde

Jesse Marsch s'appuie sur Moïse Bombito, Derek Cornelius, Ismaël Koné et Jonathan David, tous ayant évolué en Ligue 1, pour tenter de guider le Canada, co‑organisateur du Mondial 2026, vers les huitièmes de finale lors de son match contre la Bosnie‑Herzégovine.

Le Canada, qui co‑organise la Coupe du monde 2026, affrontera vendredi soir la Bosnie‑Herzégovine à 21 h00 dans le cadre de la phase de groupes.

Le sélectionneur Jesse Marsch mise sur quatre joueurs ayant une expérience récente ou passée en Ligue 1, tous considérés comme des piliers indiscutables de la sélection canadienne. Il s'agit de Moïse Bombito, défenseur de l'OGC Nice, de Derek Cornelius, latéral de l'Olympique de Marseille, d'Ismaël Koné, milieu de terrain désormais engagé à la Sassuolo italienne, et de Jonathan David, attaquant qui a quitté le Lille OSC pour rejoindre la Juventus.

Cette génération de Canucks, forte d'un parcours en Europe, porte les espoirs du pays qui cherche, pour la première fois de son histoire, à atteindre les huitièmes de finale. Marsch et son staff observent la Ligue 1 depuis son arrivée en tant qu'entraîneur national en 2024. À cette époque, quatre Canadiens évoluaient encore en France, témoignant d'une liaison déjà bien établie entre les deux footballismes.

Depuis, les trajectoires ont divergé : David a connu la Serie A avec la Juventus, Koné s'est installé à Sassuolo où il s'est imposé comme titulaire et même meilleur buteur, tandis que Cornelius reste lié à l'OM, même s'il a connu des prêts - notamment aux Rangers d'Écosse - qui ont limité son temps de jeu. Quant à Bombito, il a traversé une saison difficile à Nice, affectée par une fracture du tibia et un temps de jeu très limité, mais il a tout de même été retenu parmi les 26 joueurs convoqués pour le Mondial, grâce à son potentiel et à son caractère résilient.

Le parcours de ces quatre joueurs illustre la persévérance et la capacité d'adaptation requises pour réussir à l'international. Bombito, né à Montréal, a vu son début de carrière entravé par des rejets dans les académies canadiennes et américaines, avant de gravir les échelons via les junior colleges et de se reconvertir de buteur à défenseur. Son passage à Nice a été marqué par des blessures, mais il reste un atout pour le Canada s'il parvient à être pleinement opérationnel.

Cornelius, quant à lui, a savouré un bref passage à Marseille, avant de rebondir grâce à un prêt à Rennes puis à Sassuolo, où il a inscrit six buts en une saison de Serie A, attirant l'attention de clubs plus prestigieux. Enfin, Koné et David incarnent le succès du système de formation européen, ayant connu des titres nationaux et, dans le cas de David, la reconnaissance d'un grand club italien.

Tous ces éléments font de la sélection canadienne un mélange intriguant de jeunesse, d'expérience et de détermination, prêt à affronter la Bosnie‑Herzégovine avec l'espoir de franchir une étape historique dans le tournoi mondial





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